Ultimo appuntamento con Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata della stagione che andrà in onda oggi, sabato 22 maggio 2021.

Sabato 22 maggio 2021 va in onda l’ultimo imperdibile appuntamento con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Anche questa settimana l’appuntamento è trasmesso eccezionalmente dalle ore 15.00 con tanti ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra gli ospiti, la trionfatrice dell’ultima edizione di “Amici”, la ballerina Giulia, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro.

Intensa ed emozionante intervista ad Emma Marrone che, dopo la lunga pausa forzata a causa della pandemia da Covid, sarà la prima artista italiana a ripartire il 3 giugno prossimo con il suo tour. Inoltre, in attesa dell’uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsi, un altro protagonista del panorama musicale italiano: Mahmood.

Grande spazio dedicato al reality “L’isola dei Famosi”, direttamente dall’isola di Canale 5 arriverà nello studio di Verissimo Vera Gemma, una delle grandi protagoniste di questa edizione del reality.

E ancora, per la prima volta in studio, il racconto e la forza di Gessica Notaro. Infine, tornano in studio i “Me contro te”, ossia Luì e Sofì, famosissima coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

“Verissimo – le storie”: la novità da sabato 29 maggio 2021

Verissimo, però, non si ferma: da sabato 29 maggio e per 5 settimane il rotocalco del sabato di Canale 5 continuerà a tenerci compagnia. Andrà in onda con una nuova veste che si chiamerà “Verissimo – le storie”.

La nuova versione vedrà protagonista le più emozionanti interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa fortunatissima stagione televisiva. Non mancheranno inoltre tanti contributi inediti e sorprese.