Verissimo di Silvia Toffanin contro la violenza sulle donne. A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il rotocalco televisivo campione d’ascolti del sabato pomeriggio si tinge ancora di più di rosa con una puntata speciale da non perdere. Ecco tutte le anticipazioni e tutti gli ospiti di sabato 21 novembre 2020.

Verissimo per le donne, la puntata di oggi 21 novembre contro la violenza

Sabato 21 novembre 2020 torna l’appuntamento di Verissimo con una puntata speciale interamente dedicata alle donne. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra in tutto il mondo il 25 Novembre, Silvia Toffanin conduce una puntata di “Verissimo per le donne” con la partecipazione di tantissime donne e protagoniste pronte a condividere il loro racconto di vita, ma anche una speranza per il futuro.

L’obiettivo della puntata, infatti, è quello di rompere il muro del silenzio e dare un messaggio di speranza a tutte quelle donne (e non solo) che ancora oggi sono vittime di violenza non denunciate. Tra le donne ospiti Loredana Bertè, la cantante di “Sei bellissima” che in passato è stata vittima di violenza fisica. Non solo la Bertè ha sempre raccontato di essere cresciuta con un padre padrone.

Verissimo ospiti: da Michelle Hunziker a Vladimir Luxuria

Non solo, nella puntata di “Verissimo per le donne”, Silvia Toffanin accoglie in studio anche Michelle Hunziker. La showgirl e conduttrice è da sempre impegnata in prima linea a favore delle donne con la fondazione “Doppia difese”. Ospite anche Vladimir Luxuria, la ex parlamentare che ha vissuto buona parte della sua vita a lottare per affermare il suo essere.

Ospite in studio anche Valentina Pitzalis, la donna che è riuscita a sopravvivere ad un tentato femminicidio. L’ex marito Manuel Piredda ha appiccato un fuoco nella loro abitazione: un incendio da cui Valentina è riuscita a salvarsi restando però sfigurata.

Infine ospiti anche Valeria Graci che per la prima volta racconterà della sua esperienza come vittima e J-Ax che con le sue canzoni si è sempre fatto portavoce di importantissimi messaggi a favore delle donne.

Ricordiamo che durante la puntata è attivo anche il numero di telefono gratuito anti violenza e anti stalking 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.