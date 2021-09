Silvia Toffanin torna a breve sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset con il suo programma Verissimo. Quest’anno il rotocalco televisivo con i servizi sui fatti della settimana, le notizie rosa e gli approfondimenti con ospiti in studio, raddoppia! Nel senso che non andrà in onda solo il sabato, giorno e orario classico del rotocalco, ma anche la domenica pomeriggio.

Verissimo Anticipazioni 18 e 19 settembre 2021: la formula rimane la stessa

Per i suoi “primi” 25 anni di successi, di cui 15 con la conduzione di Silvia Toffanin, “Verissimo” festeggia con un doppio regalo. Andrà in onda il sabato come di consueto, e grande novità, anche la domenica pomeriggio a partire dal 18 settembre. Un raddoppio che andrà avanti almeno per la prima parte della stagione televisiva e quindi per dieci settimane. La formula resta la stessa. Le prime due ospiti del week end di Silvia Toffanin sono Ilary Blasi, sua grande amica e Belen Rodriguez.

Al centro del talk di Canale 5 ci saranno come sempre le interviste della conduttrice che ogni settimana incontra i personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema e dello sport. Nella scorsa edizione è stata invitata anche Giorgia Meloni, leader di un movimento politico. Chissà se quest’anno vedremo anche personaggi politici nel salotto di Silvia. Il suo modo di porsi garbato e sobrio, mai sopra le righe mette a suo agio l’ospite che si apre raccontando un po’ di se mettendo in luce aspetti pubblici e privati.

Del resto la Toffanin ha dichiarato dalle pagine di Sorrisi e Canzoni:

«Il mio lavoro è quello di far raccontare storie di vita possibilmente senza filtri, toccando il cuore, prima di tutto il mio».

Lo studio è stato rinnovato, ci saranno molti schermi, ma sarà mantenuto il grande cerchio con le due poltrone distanziate l’una dall’altra per la conduttrice e l’ospite. Una posizione nata per necessità durante la pandemia, ma dal momento che è piaciuta al pubblico diventando efficace è stata mantenuta anche in questa edizione “doppia”.

Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio per le prime puntate Ilary Blasi e Belen Rodriguez

Le prime due ospiti che si siederanno di fronte a Silvia Toffanin sono Ilary Blasi, molto amica della conduttrice, che ci racconterà del suo nuovo programma Star in the Star, con la travolgente simpatia che la distingue.

Mentre per Belen Rodriguez sarà la prima intervista dopo essere diventata mamma della piccola Luna Marì lo scorso luglio avuta dal compagno Antonino Spinalbese.

Verissimo nuova stagione ospiti: arrivano anche Federica Pellegrini e Marcell Jacobs

Ospiti Verissimo del18 e del 19 settembre 2021 sono anche Federica Pellegrini e Marcell Jacobs. Riflettori puntati su questi due personaggi dello sport che nell’ultimo anno ha dato lustro e grandi soddisfazioni all’Italia. A Tokio 2020 il nostro Paese ha praticamente vinto tutto o quasi!

Le anticipazioni di Verissimo svelano che saranno in studio, Marcell Jacobs, di ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo e anche Federica Pellegrini, nuotatrice e campionessa italiana.