Quando inizia la nuova stagione di Verissimo 2025-2026? Silvia Toffanin è pronta a tornare in onda con tante nuove interviste a personaggi di spicco del panorama artistico, musicale e televisivo italiano. Scopriamo insieme la data di partenza della nuova edizione.

Verissimo, quando inizia la stagione 2025-2026? Ospiti della prima puntata

Svelate le date di inizio della nuova edizione di Verissimo 2025 – 2026, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione torna uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Confermato il doppio appuntamento sia il sabato che la domenica pomeriggio. La nuova stagione 2025 2026 inizia da sabato 13 e domenica 14 settembre con le prime due puntate e un colpaccio messo a segno dalla conduttrice. Tra gli ospiti delle prime puntate, infatti, c’è Raoul Bova che ha deciso di rompere il silenzio dopo gli audio pubblicati qualche settimana fa diventati virali sui social (e non solo).

L’attore italiano ha deciso di parlare per la prima volta della delicata questione personale e della fine della lunga storia d’amore con la compagna Rocio Munoz Morales proprio negli studi di Verissimo in una puntata che si preannuncia imperdibile. Non solo, Bova parlerà anche della nuova stagione di Buongiorno mamma 3, la fiction che racconta le vicende della famiglia Borghi, tra amori, scontri e colpi di scena.

Verissimo 2025 torna dopo una stagione da ascolti record

Il ritorno di Verissimo di Silvia Toffanin è tra i più attesi del piccolo schermo. Non cambia la formula vincente del programma che ogni settimana ospita personaggio dal mondo dello spettacolo e della musica pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata. Non solo, spazio anche ad anteprime esclusive e a speciali dedicati a programmi cult come Amici di Maria De Filippi.

Il successo di Verissimo è confermato dagli ascolti record che hanno visto la stagione scorsa chiudere con una media del 20% che cresce intorno al 24% sul pubblico femminile e con puntate che hanno registrato il 30% di share sui 15-34enni. I dati, condivisi da Giancarlo Scheri, confermano la popolarità di un programma in grado di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale: sia nell’appuntamento del sabato che in quello della domenica.

L’appuntamento con Verissimo 2025 – 2026 è da sabato 13 settembre con la nuova edizione, sempre nel pomeriggio di Canale 5 .