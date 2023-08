Tutto pronto per il ritorno in tv di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco la data ufficiale di partenza della nuova stagione.

Verissimo 2023, quando inizia su Canale 5

Ci siamo: Mediaset ha annunciato la data di partenza ufficiale della nuova stagione di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La “rivoluzione” annunciata da Pier Silvio Berlusconi continua. La data di inizio della nuova edizione del rotocalco televisivo né è la conferma, visto che quest’anno il debutto è stato anticipato di alcune settimane. La stagione 2023 di Verissimo inizia da sabato 9 e domenica 10 settembre dalle ore 16.30 nel pomeriggio di Canale 5 in netto anticipo rispetto allo scorso anno.

Si tratta di una mossa dell’azienda del Biscione che ha deciso di anticipare il programma di Silvia Toffanin per mettere in difficoltà la concorrenza Rai. Il programma di interviste già lo scorso anno ha dato filo da torcere a La vita in diretta di Alberto Matano e alla Domenica In di Mara Venier. Una partenza anticipata che renderà felicissimi i milioni di telespettatori che ogni settimana seguivano con passione e curiosità le interviste esclusive della padrona di casa a personaggi di spicco del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Verissimo 2023 anticipa la data di inizio rispetto alla concorrenza Rai

Per Silvia Toffanin il 2023 è ancora nel segno di Verissimo. La conduttrice, confermatissima al timone del popolare programma, è pronta a regalare al pubblico nuove storie, racconti e contenuti esclusivi in compagnia di tantissimi ospiti. Non mancheranno poi sorprese e grandissime emozioni da vivere.

La partenza dell’edizione 2023 di Verissimo è fissata per sabato 9 e domenica 10 settembre su Canale 5 in largo anticipo rispetto alla concorrenza Rai. Il programma anche quest’anno si scontrerà con Alberto Matano e “La vita in diretta” in partenza dal 16 settembre e la domenica contro Mara Venier e la sua “Domenica In” in programma dal 17 settembre. Una sfida che si preannuncia ancora una volta avvincente!