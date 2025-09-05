E’ stato presentato oggi alla Mostra del Cinema di Venezia “La luce nella crepa”, un cortometraggio con la regia di Anselma Dell’Olio e la sceneggiatura di Manuela Jael Procaccia. Ispirato con libertà a fatti reali, ha l’intento principale di portare attenzione su una figura troppo spesso ignorata dai media: quella dei caregiver, ovvero coloro che si dedicano quotidianamente all’assistenza di un familiare con disabilità o in condizioni di totale dipendenza. Gli interpreti sono Chiara Caselli, Valeria Milillo, Francesco Foti, Lorenzo Morselli, Alex Di Giorgio, e la partecipazione di Anna Villarini. Il cortometraggio è ideato e curato da Pro Format Comunicazione con la produzione di MP Film.

Mostra del Cinema di Venezia 2025, intervista esclusiva ad Alex Di Giorgio

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alex Di Giorgio. Per lui è un debutto come attore: “E’ stato emozionante dal punto di vista lavorativo perché per la prima volta faccio quello che voglio fare da quando sono giovane cioè l’attore. Poi il destino ha voluto che intraprendessi la carriera di atleta e ho avuto la fortuna e l’onore di farlo a grandi livelli rappresentando l’Italia. Successivamente mi sono laureato al Dams e ho potuto coltivare la mia passione. Nel 2022 mi è stato proposto Ballando con le Stelle e dopo ho continuato con masterclass. Quando mi è stato proposto di prendere parte al corto sono stato felice perché la tematica mi ha toccato da vicino quando ero piccolo. E’ stato un segno del destino”. Alex Di Giorgio ha raccontato di aver avuto esperienza diretta: “Ho vissuto un’esperienza di riflesso a chi mi stava vicino. La figura del caregiver dovrebbe essere tutelata in modo diverso e se ne parla troppo poco. Soffrono anche loro”.

Abbiamo poi chiesto ad Alex se nel suo futuro ci sia la recitazione e se quindi abbia accantonato per sempre la carriera da nuotatore. Lui ha risposto: “Per il momento la carriera da nuotatore l’ho abbandonata, ho deciso di dedicarmi ad altro. Vorrei proseguire il percorso di attore anche perché è quello per cui ho studiato”. Alex ha poi ricordato la sua esperienza a Ballando con le Stelle: “E’ stata magica. Mi sono sentito come in un frullatore anche se all’inizio non me ne sono accorto. La ricordo come un’esperienza intensa, gli autori e la produzione sono persone fantastiche. E’ un programma che mette in risalto il talento, io ho iniziato lì perché non avevo mai ballato ed è stato uno choc ma poi man mano è andata meglio”. Nella prossima edizione del programma ci sarà Filippo Magnini. Alex ha confidato di avergli dato qualche consiglio: “L’altro giorno che ci siamo sentiti gli ho dato qualche consiglio. L’ho sentito già carico e essendo un super combattente darà del filo da torcere”.

Per il momento Alex non ha intenzione di partecipare ai reality: “Nella vita tutto può essere ma per il momento come in passato non accetterei”. L’ultima domanda non poteva non riguardare la situazione sentimentale. Questa settimana sono usciti degli scatti che lo hanno paparazzato assieme a Tommaso Zorzi in atteggiamenti intimi. Alex Di Giorgio ha parlato così del momento che sta vivendo: “Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi. L’importante è riuscire a trovare un balance interiore”. Sul rapporto con il gossip, ha aggiunto: “Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare”.