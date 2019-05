“Velvet Coleccion” 2 sta per approdare sugli schermi italiani per appassionare i molti followers della serie tv nata da uno spin off della serie originale, Velvet.

La seconda stagione di Velvet Coleccion: ecco quando in tv su Rai 1

Spin-off dell’originale Velvet, approderà presto nel nostro Paese. Le registrazioni della nuova stagione sono iniziate l’11 marzo dopo aver confermato il ritorno del cast principale, annunciato sui social dagli attori principali Adrian Lastra e Marta Hazas.

In Italia noi lo vedremo dal 13 agosto al 3 settembre 2019, quindi prima di martedì, e poi verrà spostata al mercoledì in prima serata su Rai 1.

Velvet Coleccion torna in estate su Rai 1

Stando ai palinsesti estivi finora annunciati, la messa in onda della fiction spagnola dovrebbe continuare fino al 4 settembre, per il gran finale.

La seconda stagione di Velvet Coleccion: di cosa parla

La seconda stagione di Velvet Coleccion ruoterà intorno ad un progetto immenso per la galleria di moda, che potrebbe rivelarsi un grande successo oppure un immenso flop: realizzare l’abito per l’incoronazione di Farah Diba, la regina dell’Iran.

Un lavoro prestigioso quindi, ma la galleria di moda dovrà fare i conti con Omar Ahmadí, l’ambasciatore iraniano, un uomo dalle oscure intenzioni disposto a fare qualsiasi cosa per portare a termine i suoi piani disonesti.

Velvet Coleccion 2 cast, attori e personaggi

Come abbiamo già anticipato il cast della prima stagione è stato riconfermato e quindi troveremo:

Marta Hazas nel ruolo di Clara,

nel ruolo di Clara, Martín Asier Etxeandía nel ruolo di Raúl,

nel ruolo di Raúl, Adrián Lastra nel ruolo di Pedro Infantes,

nel ruolo di Pedro Infantes, Diego Martín Gabriel nel ruolo di Enrique,

nel ruolo di Enrique, Fernando Guallar nel ruolo di Sergio,

nel ruolo di Sergio, Llorenç González nel ruolo di Jonás

nel ruolo di Jonás Megan Montaner nel ruolo di Elena Pons.

Il cast della nuova stagione, però, si arricchisce di tanti nuovi volti. Uno fra questi è quello di Daniel Muriel, che veste i panni di Antonio Godino, un uomo di fiducia di Eduard Godò. Godino, infatti, conosce tutti i segreti del suo capo e gode di tantissima fiducia da parte di Godò, che infatti, lo ha scelto come braccio destro in banca.

In questo contesto, Mateo (Javier Rey), che tornerà nelle gallerie per cercare di recuperare la sua relazione con Clara (Marta Hazas), metterà alla prova l’ambasciatore iraniano, che conosce bene da un’indagine giornalistica che ha sviluppato in passato e Sergio (Fernando Guallar), che è coinvolto nella trama della corruzione che Omar (Andrés Velencoso) conduce.

Cosa accadrà ai protagonisti?

Questa nuova stagione, la seconda, ambientata nell’anno 1967, avrà delle piccole differenze rispetto alla prima stagione: ci saranno più episodi, mentre nella prima sono stati solo 10.

Secondo le prime indiscrezioni, Pedro seguirà un percorso diverso nella nuova stagione, sia professionalmente che sentimentalmente, anche se non dimenticherà mai Rita (Cecilia Freire).

Andrés Velencoso: il nuovo Villain (cattivo) della serie tv

La seconda stagione di Velvet Coleccion vedrà l’ingresso di un nuovo Villain, il modello e attore Andrés Velencoso che darà il volto a Omar Ahmadi, un cattivo tanto attraente quanto pericoloso.

La segunda temporada de Velvet Colección se podrá ver en @NetflixLAT desde el 14 de febrero. @andresvelencoso estás por todos lados en Netflix: https://t.co/ctO6jvOuSO 😄😍🙌 #OmarAhmadi pic.twitter.com/JnP6Ej2PGv — Velencoso Fans (@VelencosoFans) January 24, 2019

Ahmadi è il nuovo ambasciatore dell’Iran in Spagna, un uomo con un passato oscuro e senza scrupoli, abituato a usare mezzi illeciti, e coinvolto in affari loschi e poco chiari. Arrogante, duro e spietato, è abituato a comandare. Piegare tutti al suo volere è il suo modus operandi. Con queste premesse ci sarà veramente da appassionarsi alla serie tv giunta alla seconda stagione.