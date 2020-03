Vasco Rossi diventa protagonista del fumetto Diabolik con “Un colpo speritacolo“, un mini album in edizione limitata dedicato ai concerti evento dello scorso anno. Un numero speciale che si preannuncia imperdibile per i milioni di “fansconvolti” che potranno vedere il proprio beniamino sul fumetto cult ideato da Angela Giussani.

Vasco Rossi Diabolik: “Un colpo spericolato” è il numero speciale

Vasco Rossi protagonista di un numero speciale di Diabolik. Proprio così il rocker di Zocca diventa un fumetto per il celebre Diabolik per il mini album dal titolo “Un colpo spericolato”. Un numero speciale di sole 16 pagine e in edizione limitata che sarà disponibile in esclusiva assoluta solo per i fan iscritti al fan club ufficiale di Vasco. Proprio così, per accaparrarsi una delle copie del fumetto requisito fondamentale è essere uno dei 48mila iscritti al fanclub del Komandante.

Vasco e Diabolik insieme in quella che si preannuncia una collaborazione davvero unica con una storia ispirata all’interno di una nave che il 18 e 19 luglio scorso ha portato i fan del rocker ai concerti evento del “Vasco Non Stop Live 019” di Cagliari.

Due miti che si incontrano: il rocker era molto felice quando ha saputo che l’editore e i disegnatori di questo celebre fumetto amano le sue canzoni e hanno creato un fumetto inedito con lui co-protagonista.

Con queste parole Luigi Lamarina, il referente del fan club ufficiale di Vasco, ha parlato della collaborazione tra il celebre fumetto e il rocker di Zocca.

Non solo, Luigi Lamarina ha anche anticipato in parte la trama del numero speciale “Un colpo spericolato” che vedrà Vasco Rossi co-protagonista di Diabolik:

Lo sceneggiatore del fumetto ha avuto l’idea di ambientare la storia sulla nave che lo scorso anno ha collegato Milano con Cagliari in occasione del concerto di Vasco in Sardegna: proprio qui è avvenuto l’incontro tra i due miti, che quest’anno si celebrano dunque insieme attraverso questo progetto.

Anche Vasco Rossi sui social ha commentato questa speciale uscita con tanto di post pubblicato su Instagram:

Che cosa posso fare adesso. Faccio finta di niente L’importante è che non se ne accorga La gente eh eh.