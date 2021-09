Vasco Rossi su Canale5. Prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione televisiva, Mediaset ha deciso di riproporre lo speciale Siamo solo noi – 6 come 6 di Giorgio Verdelli.

Lo speciale Siamo solo Noi – 6 come 6 su Canale5

La musica è un comodo espediente per offrire al pubblico del sabato sera, svago e approfondimento. Con lo speciale Siamo solo noi – 6 come 6, si ripercorre la carriera di Vasco Rossi e sono svelati degli aneddoti particolari. A narrare questa full immersion nel mondo di Vasco Rossi, è la voce di Gerry Scotti che però sarà aiutato anche da altri artisti come Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Ghali, Luca Zingaretti e Victoria Cabello.

I prossimi impegni di Vasco: album a Novembre 2021 e tour nel 2022

Vasco Rossi, ha annunciato la messa in onda dello speciale Siamo solo noi – 6 come 6 attraverso il suo profilo Instagram e sempre da esso, ha annunciato il suo prossimo tour a partire dal 20 Maggio 2022. Sempre negli stadi che sono il suo territorio preferito.

“Quando salgo sul palco e la musica comincia, tutto torna. E dire che la sera prima sono sempre preoccupato. Dovrei preoccuparmi di più quando mi sveglio la mattina con i problemi della giornata da affrontare! Scrivo canzoni per comunicare le mie urgenze e per cantarle live, è lì che prendono il volo e diventano di tutti. Mi mancano moltissimo i live, danno un senso alla mia vita, artistica e non. È stata, ed è ancora, molto dura, un disastro trascorrere due estati senza musica, una catastrofe mondiale il Covid. Non vedo l’ora di ricominciare: abbiamo bisogno di ritrovarci, di cantare, di urlare e di abbracciarci. Avanti, a tutta forza, rimanere Vivi, Sani e Lucidi fino al… 20 maggio 2022, data di inizio del mio prossimo tour”

Intanto, il rocker di Zocca ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Castellaneta di puglia e dopo, la fine delle vacanze sta per tornare a lavoro sul prossimo album previsto per il 12 Novembre.

Gli artisti chiedono la capienza piena nei live

Viviamo in un periodo in cui il settore del live è in forte difficoltà e, per ora, nonostante gli appelli insistenti degli artisti, il governo non sembra dare soluzioni circa il ritorno alla capienza piena durante i concerti. Ecco, allora che la scelta di riproporre le sei serate a San Siro di Vasco Rossi nel 2019 si dimostra un modo per ricordare quanto è bello, importante e salvifico vivere il rito collettivo e sociale di un concerto.

Le ore di attesa, l’adrenalina, la stanchezza e le vibrazioni sono tutte sprigionate dalla musica dal vivo che non può essere rinchiusa in regole non in vigore nel resto d’Europa. La sicurezza e l’attenzione prima di tutto ma anche il reale ritorno alla normalità.