Vasco Rossi in esclusiva su Canale 5 con “VASCO NON STOP LIVE 018+019“, il music film di Pepsy Romanoff dedicato al Komandante, alla sua musica e ai suoi fan-sconvolti. Ecco la data di messa in onda, le anticipazioni e la scaletta.

VASCO NON STOP LIVE 2019 su Canale 5:

Lunedì 30 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5 va in onda il “VASCO NON STOP LIVE 018+019”, il film diretto da Pepsy Romanoff e interamente dedicato alla storia del Blasco, alle sue canzoni e al rapporto con i suoi fan.

Si tratta di un esperimento unico nel suo genere visto che la musica di Vasco viene per la prima volta raccontata dai diretti interessati. Un lungo viaggio musicale ed artistico alla scoperta di uno dei miti viventi della musica rock italiana; un’artista in grado di emozionare milioni di persone e di unire con la sua musica generazioni differenti.

Il Komandante è l’uomo dei record: tra il 2018 e 2019 ha portato la sua musica nei più importanti stadi italiani registrando, manco a dirlo, il tutto esaurito. Come dimenticare l’impresa del suo ultimo tour negli stadi che l’hanno visto esibirsi per ben sei date consecutive allo Stadio San Siro di Milano collezionando sei sold out e più di 900.000 spettatori.

VASCO NON STOP LIVE 018+019 il film: durata e anticipazioni

VASCO NON STOP LIVE 018+019, prodotto da Universal Music Group in collaborazione con Giamaica realizzato da EXCEPT, è un viaggio della durata di circa due ore raccontato così dal regista Pepsy Romanoff:

L’idea è quella di portare sullo schermo un concerto diverso dagli altri, un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica.

Non è un concerto vero e proprio, ma un racconto completo che scava nel profondo mostrando al grande pubblico tutto quello che c’è dietro la preparazione di uno show come il VASCO NON STOP LIVE. Dalla scaletta perfetta fino all’entrata sul palco, ma anche i segreti dietro ogni singola scelta fatta dal Komandante che si racconta, senza filtri, alle telecamere del regista.

Spazio anche ad alcuni momenti di vita vissuta negli studi di registrazione con Vasco che dialoga con il capo orchestra Vince Pastano fino alle prove con la band. Il gran finale poi è lo show: adrenalinico, sconvolgente, travolgente ed emozione. Proprio come solo Vasco Rossi è capace di essere.