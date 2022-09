Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice di successo molto amata nel nostro Paese, si racconta in una intervista a 360° al settimanale Oggi toccando temi che vanno dalla libertà alla politica e alla sua vita sentimentale. Scopriamo cosa ha dichiarato nello specifico.

Vanessa Incontrada: “Oggi non ho più paura del giudizio degli altri”

Vanessa Incontrada è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana. Il nostro Paese la ama incondizionatamente: quando viene attaccata per le sue forme burrose e per il fisico non proprio palestrato, sono molti che si schierano in sua difesa scrivendole “Sei Bellissima” e invitandola a fregarsene dei giudizi cattivi degli Haters a cui Vanessa risponde: “Che cosa devo dimostrare? La perfezione non esiste”.

La Incontrada ha fatto del Body Positive una vera è propria “battaglia”: tutti hanno il diritto di essere come sono senza per forza adattarsi e conformarsi agli stereotipi di bellezza imposti dalla società.

Insomma, l’attrice ormai non teme più il giudizio degli altri tanto da dichiarare al settimanale Oggi:

“Oggi non ho più paura del giudizio degli altri e delle etichette che ti cuciono addosso. Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite”.

Vanessa Incontrada: “Mai avere paura di difendere la propria libertà e di accettare quella degli altri”

L’attrice nell’Intervista ad Oggi tocca vari punti: politica, diritti, amore come non aveva mai fatto. Sulla separazione dal compagno Rossano Laurini da cui ha avuto un figlio, Isal dice:

«È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente».

Abbiamo capito che la Incontrada non è esattamente una sostenitrice di Giorgia Meloni che ha vinto le recenti Elezioni Politiche. Nell’intervista a Oggi la Incontrada non si trattiene più e dice esattamente ciò che pensa senza temere ritorsioni:

«Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate. Oggi non ho più paura del giudizio degli altri e delle etichette che ti cuciono addosso. Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite».

Eh sì cara Vanessa, tu hai il diritto di dire ciò che pensi e di sostenere le tue idee, così come gli elettori di destra, che hanno scelto la Meloni al governo. Tirare in ballo ancora lo spauracchio del fascismo per affossare chi non ha idee di sinistra e quindi uniformarsi al “pensiero unico” è altrettanto aberrante. Il fascismo è morto – per fortuna – e provare una nuova era con una donna al governo potrebbe anche piacerti! Pace e amore sempre.