Le soap turche piacciono molto al pubblico Mediaset, come dimostrato ampiamente dal successo di Terra Amara prima, e di Endless Love e Tradimento poi. Per questo motivo i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di puntare ancora una volta su una serie tv turca, acquistando i diritti di Valle di Cuori.

Valle di Cuori, trama nella nuova soap Mediaset

Le soap opera turche continuano a entusiasmare il pubblico, e i vertici Mediaset hanno deciso di puntare ancora su una dizi per cercare di eclissare il successo di Terra Amara, di Endless Love e di Tradimento. La nuova soap pronta a debuttare sul piccolo schermo si intitola “Valle di Cuori” e racconta la storia di Sumru, una donna che ha deciso di allontanarsi dai suoi gemelli quando era giovanissima per sposare un ricco uomo d’affari, Samet Şansalan.

I figli – Nuh e Melek – una volta cresciuti scoprono il nome della madre e decidono di cercarla per conoscerla. Si recano così nella villa faraonica dove lei vive. Sumru viene colta alla sprovvista e prova a negare tutto, ma sa che il suo segreto non potrà restare nascosto a lungo. Nel frattempo, la situazione si complica ulteriormente quando il primogenito di Samet, Cihan, torna a casa dopo un lungo periodo a Berlino. Il suo ritorno suscita la gelosia del fratellastro Esat.

A creare ulteriori tensioni ci pensa Hikmet, la cognata di Sumru, che vive nella villa con la figlia Sevilay. Vorrebbe far sposare la ragazza con Cihan per garantirle un futuro sicuro, ma Sevilay non intende sottomettersi a un matrimonio imposto. In questo scenario si inseriscono i gemelli di Sumru. Nuh incontra Sevilay, mentre Melek conosce Cihan. Sumru fa di tutto per tenerli fuori dalla loro vita, ma nonostante gli sforzi della madre naturale i due ragazzi riusciranno a “infiltrarsi” dopo aver conquistato i favori di Cihan e Sevilay.

Emozioni, intrecci e passioni si snodano in questa nuova dizi turca, che – dopo aver ottenuto grandi consensi in patria – si prepara ad approdare sulla rete ammiraglia Mediaset e promette di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare anche il pubblico italiano.

Valle di Cuori, il cast

Il cast di Valle di Cuori è ricco di volti già noti agli appassionati italiani di soap opera turche.

Tra gli attori principali, oltre a Esra Dermancıoğlu, e Bülent Polat, rispettivamente Behice Hekimoğlu e Gaffur Taşkın in Terra Amara, troviamo Ece Uslu (Come sorelle), Aras Aydın (Cherry Season), Hafsanur Sancaktutan (If You Love), Burak Sergen (Endless Love).

Valle di Cuori, quando in TV la nuova soap turca?

La serie è attualmente in onda con buon successo in Turchia con il titolo originale Siyah Kalp (che significa Cuore Nero). Il titolo internazionale di questa nuova dizi turca è “Valley Of Hearts”. Lanciata nel Paese d’origine lo scorso settembre, ha già conquistato il pubblico turco. Ad oggi sono state trasmesse una ventina di puntate di 130 minuti ciascuna, e il riscontro del pubblico fa ipotizzare anche una seconda stagione.

Al momento non abbiamo indicazioni precise sulla messa in onda in Italia. Con molta probabilità Valle di Cuori farà il suo debutto a giugno, andando a occupare lo slot orario attualmente occupato dal daytime “Uomini & Donne” di Maria De Filippi. Oltre alla possibile collocazione nel daytime estivo di Canale 5, non è da escludere che la dizi possa essere proposta anche nella fascia oraria “principe della rete ammiraglia Mediaset, ovvero in quella della prima serata.