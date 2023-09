Valerio Scanu si è sposato. Il cantante ha impalmato il compagno Luigi Calcara in una cerimonia carica di emozioni. L’artista nato a La Maddalena, in Sardegna, è sempre stato piuttosto riservato riguardo la sua vita privata e sentimentale in special modo. Solo poco tempo fa ha deciso di uscire alla scoperto e rendere pubblica la relazione con Calcara, ingegnere e docente. Le nozze si sono celebrate in Campidoglio a Roma, alla presenza dei familiari e degli amici più intimi.

Valerio Scanu: l’abito bianco e l’importanza della data

La data del matrimonio non è stata scelta a caso. Valerio e il neo marito hanno optato per il 7 Settembre per onorare la memoria di Tonino, padre del cantante, che compiva gli anni proprio in questo giorno. L’uomo è scomparso nel 2020 a causa del Covid-19.

Nello stesso anno Scanu, per puro caso, ha conosciuto il grande amore della sua vita, dopo che quest’ultimo rispose con un commento ad un suo post su un social network.

L’ex concorrente di Amici e vincitore del Festival di Sanremo si è presentato in Campidoglio mano nella mano con la mamma ed entrambi sono apparsi visibilmente emozionati. Lo sposo indossava un eccentrico abito bianco con lungo strascico che faceva capolino dalla giacca.

A salutare la nuova coppia, oltre all’affetto e al calore degli invitati, anche una pioggia di palloncini azzurri e una cascata di rose bianche, simbolo d’amore e purezza. Fra gli ospiti anche qualche vip, come Laura Freddi e Paola Saulino.

ma in che senso si è sposato valerio scanu ?? pic.twitter.com/YUBSbpexlw — sanna 🥑 (@scomposta_) September 7, 2023

La dichiarazione di Valerio

Come abbiamo anticipato, Valerio Scanu è sempre stato un giovane piuttosto riservato, poco avvezzo a lasciar trapelare in pubblico i particolari della sua sfera privata.

Lo scorso Novembre tuttavia, annunciò a tutti le prossime nozze con questo post su Instagram: “Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo, non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out”.