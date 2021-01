Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 22 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ultimo confronto fra Gemma e Maurizio che conferma l’intenzione di terminare la conoscenza con la dama. Le sorprese per la Galgani non sono finite visto che in studio arriva un nuovo corteggiatore per lei.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ampio spazio sarà dedicato a Davide Donadei. Il tronista del Trono Classico è sempre più confuso sulla scelta fra Chiara e Beatrice, ma in puntata farà un’amara scoperta. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 22 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – La puntata comincia con il Trono Classico. Al centro studio c’è Davide che ironizza: “oggi scelgo”, ma in realtà è uno scherzo. Il tronista sceglie di portare in esterna Beatrice, ma ha un’amara scoperta: la ragazza ha deciso di non presentarsi in esterna. Davide ci resta molto male: “secondo me questo è un copione, poi è sempre attiva su Instagram sui social. Ha toppato“.

ore 15:00 – Beatrice entra in studio e giustifica perchè non si è presentata in esterna da Davide. “Io sono venuta qua, le mie sensazioni te le dovevo dire. Sono qui perchè sono ospite, non è casa mia” – dice la corteggiatrice, ma il tronista non ci sta “come faccio a scegliere se tu decidi di non venire in esterna? Non è giusto che tu scriva quelle cose, quando decidi di fare questo percorso credo che speri di arrivare a questo punto“. Beatrice però replica: “ma ti senti quando parli? Perchè dovevo venire in esterna dopo quello che è successo? Tu non porti rispetto e non pensi che da 4 mesi che sono qua e ogni volta che abbiamo fatto una bella esterna, arrivo in puntata e rimanevo per terra”.