Uomini e Donne, Trono Over di lunedì 14 ottobre 2019. E’ il momento di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La ex coppia torna al centro dello studio del dating show di Canale 5 per un nuovo capitolo della loro tormentata storia d’amore.

Questa volta Riccardo ha scritto una lettera per Ida, ma una volta sedutosi al centro dello studio decide di non leggerla. Ecco sopra per voi il video completo pubblicato dal sito Witty Tv.

La decisione di Riccardo di non leggere la lettera ad Ida, spinge la padrona di casa Maria De Filippi a prendere una posizione chiara e precisa al punto da dare del “cretino” al cavaliere. A seguire il secondo video pubblicato sul sito Witty Tv.