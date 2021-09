Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani. L’opinionista di Uomini e Donne non condivide la decisione della dama del Trono Over che è ricorsa alla chirurgia estetica per ritoccarsi il seno. Una scelta che ha diviso il pubblico, ma che ha fatto discutere e che sicuramente sarà oggetto di scontro negli studi del dating show di Canale 5.

Tina Cipollari: “Gemma e il seno rifatto? Non accetta la sua età”

Gemma Galgani si è rifatto il seno. La notizia è oramai di dominio pubblico da settimane, ma solo in questi giorni Tina Cipollari ha detto la sua opinione in occasione di una intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’opinionista di Uomini e Donne è convinta che l’intervento di chirurgia di Gemma sia dovuto ad un problema serio: il rifiuto del tempo che passa.

“Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità” – ha detto la Cipollari.

Non solo, la Cipollari ha anche ricordato quando proprio la dama di Torino attaccava le donne che ricorrevano all’aiuto del chirurgo facendosi portavoce di semplicità e di come ogni ruga fosse il segno della vita che passa. Sta di fatto che la Galgani avrà cambiato idea, visto che quest’estate si è regalata un décolleté nuovo di zecca.

Tina Cipollari non condivide la scelta di Gemma

Tina Cipollari parlando proprio della “rivale” Gemma Galgani ha ricordato come, proprio a Uomini e Donne, la dama si era schierata contro la chirurgia etichettando le donne che ricorrevano ai ritocchini come delle poveracce.

Lei ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare.

Non solo, la Cipollari ha anche aggiunto: “Gemma si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico“.

Sul finale la Cipollari ha anche ironizzato dicendo: “magari il prossimo anno sarà la volta dei glutei!“. Tutto è possibile, del resto la Galgani durante il suo percorso a Uomini e Donne ci ha abituati a continui cambi di programma.