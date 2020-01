Uomini e Donne Over: Gemma fra liti, pianti e nuovi amori

Seconda registrazione in due giorni per Uomini e Donne Over. Cosa ci svelano le anticipazioni? Ebbene dopo la giornata di ieri incentrata su Armando e sulla sua dipartita dallo studio dopo che Gianni Sperti lo ha ‘smascherato‘, torniamo a parlare di Gemma Galgani che pare aver archiviato la storia con Juan Luis ed essere subito pronta a buttarsi fra le braccia di altri uomini. Cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne Over: Gemma e Massimiliano

Secondo le anticipazioni dettate dalle talpe del Vicolodellenews.it la puntata registrata sabato 4 gennaio 2020 ha visto andare in scena due sfilate molto intense e sentite. La prima, quella delle donne, ha causato numerose liti. In primis quella di Barbara con Mattia, ma poi anche quella di Valentina A. contro tutti. La seconda sfilata, quella degli uomini, invece ha risvegliato ‘gli ormoni’ delle presenti in studio. Come? Ebbene pare che qualche protagonista del parterre sia riuscito, sia per le gesta che per la bellezza, a lasciare tutti a bocca aperta. Anzi, una fra tutti, pare essere pure quasi svenuta. Chi? Gemma.

Sì proprio così. Per comprendere bene lo stato d’animo della dama torinese è bene spiegare cosa è accaduto ed entrare quindi nei dettagli.

La sfilata degli uomini ha visto come vero e proprio protagonista il bel Massimiliano che ha calcato la famosa passerella di Uomini e Donne Over imitando Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo. L’uomo è poi sceso, ha preso Aurora in braccio, l’ha baciata sul collo, le ha fatto fare il giro dello studio portandola poi dietro le quinte. Insomma il bel cavaliere è giunto, ha ammaliato tutti e tutte, causando non poche gelosie ed invidie, e poi ha rapito la sua bella.

Inutile dire come Gemma, visto il gesto romantico, si sia fortemente commossa. La dama torinese sembrava aver un mancamento, o questo ha pensato Tina. Ecco perché è stato immediatamente chiamato il dottore per controllare, come ormai avviene sempre più di frequente, la pressione della donna.

Stesa sulla passerella, Gemma è stata portata poi via da Massimiliano. Inutile dire come, all’arrivo del bel corteggiatore, la dama torinese si sia immediatamente ripresa e sia rimasta piacevolmente sorpresa dalle attenzioni a lei dedicate.

Uomini e Donne Over: liti, pianti e nuovi corteggiatori per Gemma?

Cos’altro è accaduto? Come se quanto successo dopo la sfilata maschile non fosse davvero bastato, pare che Gemma abbia litigato con Anna. La colpa? Il bel Marcello che pare aver corteggiato e baciato a stampo entrambe.

Peccato, però, che l’uomo, non sapendo scegliere abbia anche corteggiato Antonella.

Insomma troppe competitor da affrontare. Troppe donne con cui competere. Gemma, che pensava, oltretutto, di aver l’esclusiva, non ha retto all’ennesima delusione.

E noi che ci aspettavamo Gemma ancora in lacrime per Juan Luis. A quanto pare la dama ha una capacità di ripresa molto forte e veloce. Le vacanze di Natale le sono bastate per superare la batosta presa e decidere di rimettersi in gioco ed aprire nuovamente il suo cuore.

Come la vedremo nel 2020? Visto le sorprese che ci riserva dovremo aspettarcene delle belle. Se le cose continuano così, però, sarà difficile veder Gemma felice accanto al suo Principe Azzurro e sempre più facile vederla in lotta con Tina.