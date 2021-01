Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ancora una volta protagonista, ma questa volta per un confronto con la dama Aurora. Non solo spazio al Trono Classico di Sophie che ha baciato Giorgio facendo restare davvero male Matteo.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, sarà ancora Gemma a centro studio per la sua storia, finita, con Maurizio. Non solo, la dama riceverà anche una bella sorpresa, ma si parlerà anche del Trono Classico di Davide Donadei. Che sia arrivato il momento della scelta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 21 gennaio 2021 in diretta

ore 14:50 – Si parte con Gemma che nel dopo puntata, in lacrime, parla di Maurizio: “mi ha offeso quando ha detto che sono stata io che ho voluto fare l’amore con lui, come se fosse stata per gentile concessione e mi ha ferito tanto. E’ come aver creduto in qualcosa che si è manifestato completamente diverso rispetto a come l’avevo interpretato e come mi aveva fatto credere”.

ore 15:00 – Gemma in lacrime parla anche di Tina: “ha detto che la colpa è mia, è sempre colpa mia. In un momento così di delusione, che una donna una volta tanto potesse essere sensibile e più umana nei miei confronti“. Sul finale però: “sono molto demoralizzata, ma ho abbastanza forza per non perdere me stessa“. La dama di Torino entra in studio sulle note di “Cinque giorni” di Michele Zarrillo scelta dall’opinionista.

ore 15:10 – Gemma non apprezza la canzone scelta da Tina: “non mi sta bene come canzone, dovevi mettere ‘Meravigliosa creatura’, quella mi merito solo per sopportare te e le tue accuse. Tu non ascolti, non hai capito niente, io ho parlato di carezze, sentimento ed abbraccio“. Ma la Cipollari ribatte: “lui ha detto che l’ha quasi obbligato. Ti fai trattare come uno zerbino, sei lo zerbino di tutta Italia. Dai tanto peso alle parole e non dai peso alle persone che ti usano solo per farti pubblicità. Non piaci a nessuno“.

Uomini e donne Over, ritorno di fiamma fra Gemma e Maurizio?

ore 15:15 – Gemma racconta che Maurizio l’ha chiamata: “mi ha rimproverato per il comportamento della puntata” ma non riesce a parlare per la Cipollari che fa degli strani versi in puntata. La dama aggiunge: “mi è arrivato un bellissimo messaggio dopo pochi giorni dove era contento perchè avevo ringraziato dei suoi conoscenti che mi avevano mandato un panettone“.

ore 15:20 – Maurizio entra in studio e spiega le sue ragioni a Gemma: “tu adesso non dovresti più nominare quello che è successo il 26. Sono cambiato nei tuoi confronti perchè non voglio una donna ossessiva“, ma la dama si difende: “ho sempre aspettato fossi tu a chiamare. Dove lo sono stata? Ti ho chiamato pochissime volte, tra cui il 26 pomeriggio. Dal 25 in poi sei cambiato. Sono andata bene fino a quando sono stata zitta, non ho detto niente. Tu mi hai detto che non dovevo intervenire sugli opinionisti, su Riccardo…”. Tina interviene: “una donna intelligente stoppa, ci mette un freno, chiude. Non va avanti. Siamo al 20 gennaio e tu sei ancora ferma al 24, giorno della Vigilia di Natale, ma vai oltre“, ma ne ha anche per Maurizio “non hai avuto comportamenti leali, però se da parte tua hai preso una decisione e i fatti sono questi, che lei continua ancora…“. Gianni però precisa: “non è stata una conoscenza, ma con delle basi un pò più solide, sono andati oltre“.

ore 15:40 – In studio entra Gianluca, un nuovo corteggiatore per Gemma. “E’ una bellissima donna, la seguo a quando è entrata a Uomini e Donne. Io non sono bello come uomo, ma sono bello dentro che è più importante della bellezza” – racconta il corteggiatore che proviene da Catania e domanda alla Galgani “ma perchè ogni volta piangi? Un viso così bello merita di sorridere“. La dama di Torino: “ti ringrazio dei fiori e tutto. Non sto uscendo da un periodo facile. Sto uscendo da una situazione un pò particolare”.

ore 16:00 – Finale col botto con un nuovo scontro fra Tina e Gemma. La Cipollari accusa la dama di essere interessata ai soldi e ricorda il cavaliere Ennio scomparso e prima storia della Galgani. “Ennio non ti ha voluto perchè hanno capito che era un’arrivista, tu lo volevi soltanto perchè eri un uomo ricco poi l’hanno capito e ti hanno dato un bel calcio” urla l’opinionista, ma la Galgani ribatte: “no, non te lo permetto. Questa è una cosa seria. Ennio mi voleva sposare, voleva che lasciassi il teatro, ma non l’ho mai lasciato per lui. Litigavamo per questo”.