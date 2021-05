Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 27 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro scontro tra Armando e Gianni.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, l’ultima puntata del dating show dovrebbe salutare il pubblico con una sfilata. Sarà davvero così? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 28 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Angela e Antonio.

ore 14:55 – Isabella asfalta Antonio: “non hai un atteggiamento educato“. intanto per il cavaliere c’è una corteggiatrice. Si tratta di Manuela che però precisa: “è imbarazzante entrare in studio dopo aver ascoltato queste cose. Sono sincera mi aveva colpito l’estetica, ti avevo visto con Gemma, ma non ho molto voglia di conoscerti. Sono molto solidale con le donne”.

ore 15:00 – Si passa a Nicola ed Eleonora. “E’ una bella persona, siamo stati bene” – dice il cavaliere, ma anche la dama è entusiasta della conoscenza.

ore 15:05 – E’ il momento di Elisabetta che sta conoscendo Marco. “La conoscenza sta procedendo bene, ieri sera siamo tornati in albergo ed è scattato un bacio all’interno dell’ascensore” – racconta la dama. Il cavaliere: “lei parlava parlava e mi sono detto ‘basta’“.

ore 15:15 – In studio tornano Stefania e Alessandro .Il cavaliere precisa: “Maria grazie di cuore per averci chiamato. In primis per avermi regalato un privilegio assoluto, ho avuto una fortuna incredibile, ho incontrato una donna che è un capolavoro della natura. Stefania è semplicemente una persona che può migliorare un uomo, è una persona speciale, è una donna che ha una preparazione alla vita magnifica”.

ore 15:30 – Gemma dal parterre: “è bello quando due cuori riescono a trovarsi“, ma Tina precisa “peccato che non sei mai la protagonista, ma sempre spettatrice. Dai piangi, camera sugli occhi…“. La Galgani ribatte “ma perché mettere il dito nella piaga, mi commuovo è normale. Partecipo, è emozione la mia“.

ore 15:35 – Si parla di Luca che sta conoscendo Romina. “Ci siamo sentiti via messaggio per una settimana. L’avevo notata quando ha fatto la sfilata, mi è piaciuta molto” – precisa il cavaliere – “ieri sera siamo usciti a cena e ci siamo visti anche questa mattina, ma ho qualche perplessità sul piano del dialogo“.

ore 15: 45 – Antonio decide di scusarsi con le donne e Angela, ma la dama ribatte “no, prima pensateci. Avete un grandissimo cervello, sopratutto tu dovresti avere la mente e trattare le donne come un’opera d’arte. Proprio da te non me lo sarei mai aspettato“.

ore 16:00 – E’ tempo dei saluti finale di Tina: “grazie a tutti i cameraman che mi avete ripreso sempre molto slanciata, sempre snella. Poi volevo ringraziare il mio collega Gianni che è stato sempre molto solidale e Tinì che è stata sempre molto carina e disponibile. Poi volevo ringraziare Ida Provenzano per la sua grazia quando mi accoglie quando arrivo nei camerini, del tipo ‘sbrigate’. Poi volevo ringraziare la mia parrucchiera, le sarte, le costumiste, la mia truccatrice. Poi grazie alle lacrime di Gemma, ringraziare Isabella per la tua eleganze e classe e Ida per le sue lacrime. In particolare anche Biagio per tutte le caz*ate che hai raccontato e Maria grazie anche a te che mi hai dato anche quest’anno questa opportunità”.