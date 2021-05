Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 24 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata nuovo confronto tra Isabella e Gemma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo alla scelta di Giacomo. Chi sarà la fortunata tra Carolina e Martina? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 24 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45: E’ il giorno della scelta di Giacomo.

ore 15:00 – L’ingresso delle corteggiatrici Martina e Carolina. “Prima ero un attimo tranquilla, ma ora non c’è una parte di me che non stia tremando” precisa Carolina. Intanto riviviamo i momenti più belli con Carolina. Il tronista commenta: “abbiamo fatto un percorso bellissimo, non mi pento di niente“.

ore 15:05 – Spazio alle ultime due esterne: la prima con Martina e poi con Carolina. “Tu mi hai aperto il cuore, oggi voglio aprirti il mio e voglio darti una parte di me che ho tenuto per me. Con te ho trovato la voglia di amare, di credere, hai la capacità di sciogliermi, sono una persona difficile, contorta e che forse pensa troppo. Sei una scoperta ancora da scoprire” – dice il tronista.

ore 15:15 – Carolina emoziona Giacomo: “se vuoi uscire da qua con me, sappi che io voglio una storia che duri una vita”. Il tronista: “sono stato fortunato ad avere loro due, mi hanno dato tante cose”.

ore 15:20 – Proseguono le esterne di Giacomo e le due corteggiatrici Martina e Carolina. Grandi emozioni in studio. Anche Gemma “è stato bello condividere il trono coi giovani. Giacomo ha sempre ragionato col cuore e ci ha sempre trasmesso grandi emozioni, non si è mai proposto con il ragionamento. Sono state tutte belle le loro scelte, ma lui mi ha toccato il cuore. Non ha mai ragionato, è arrivato a tutti”.

ore 15:30 – Giacomo ringrazia Claudio: “il primo grazie va a lui. L’altro grazie va a te Maria De Filippi per tante cose“. La padrona di casa fa un’offerta di lavoro al tronista: “se vuole continuare a lavorare come videomaker qua dentro può continuare a farlo“. Il tronista: “è stata un’esperienza bella, intensa, nel mentre per me è stata anche un pò pesante. Avere due persone con cui mi sono rapportato in una certa maniera, io ci tengo tanto a loro due, mi ha fatto tornare a quando ero più piccolo. Sono abituato ad avere tutto e subito, questo percorso invece ti dice un attimo aspetta, viviti le cose con calma“.

ore 15:35 – La prima ad entrare è Carolina. “Quando sei arrivata ho fatto un sospiro di sollievo, sin dal primo giorno che ti ho vista non ci ho capito più niente. E’ stata una cosa inspiegabile che succede raramente, insieme siamo capaci di sentire determinate cose. Non avevo dubbi su quello che sentivo per te, ma ho iniziato a guardare un pò più avanti. A metà percorso avevo pensato di scegliere perchè c’era un qualcosa che non riuscivo a spiegare. Col tempo le cose sono andate avanti e sono iniziati i primi problemi. Alla fine ho dovuto ascoltare il mio cuore, la mia testa e il mio corpo e non è questione ‘una non va bene, l’altra no’. Semplicemente ad un certo punto ho pensato dove voglio andare e quando pensavo una strada non la pensavo con te e mi fa male. Ho sempre fatto tutto col cuore, non ti ho mai preso in giro, ma penso ad un’altra persona”.

ore 15:45 – Carolina reagisce alla non scelta di Giacomo: “sapevi del sentimento, hai fatto di tutto che io te lo mostrassi e dicessi a parole. Potevi evitare tante cose, potevi evitare di farmi sentire sbagliata. E’ stata difficile per me fidarmi, ho sempre pensato che quello fra noi fosse innato, ma dal momento in cui ci sono problemi e il tuo sentimento svanisce vuol dire che non è vero. Mi auguro di trovare un amore vero, in un mondo come questo dove è più importante apparire, sono stata vera sempre”.

ore 15:50 – E’ arrivato il momento della scelta di Giacomo. “Non ho preparato discorsi. La prima volta che ci siamo visti, sei arrivata e mi hai steso, come se fosse un pugno in faccia, solo che io non ti capivo. Non capivo come tu realmente fossi, non capivo se eri vera, falsa, non capivo niente. Poi mi hai colpito. Avevo pensato anche di mandarti via, ma quando volevo mandarti via lo volevo fare per paura. Sei una persona molto forte sotto certi aspetti, ho imparato a saperti aspettare. Avevo solo bisogno di tempo per capirti e andando avanti ho iniziato ad apprezzarti sempre di più come donna e persona. Con te c’è chimica, leggerezza e passione. Forse non sono io che scelgo te, ma sei tu che scegli me ed io c’ho una voglia matta di stare con te”.

Martina è la scelta di Giacomo: “mi stai dando la dimostrazione che, quando ti ho detto che trovandoti mi sono sentita viva, sei nei miei pensieri dal primo giorno che i nostri sguardi si sono incrociati.”