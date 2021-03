Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 8 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Riccardo ha finalmente dichiarato il suo amore a Roberta: un lieto fine per la coppia.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Gemma torna protagonista al centro studio con la sua nuova conoscenza. Come procedono le cose col cavaliere Cataldo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 8 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con la sfilata del tronista Giacomo.

ore 15:00 – Si prosegue con la sfilata del tronista Massimiliano, ma si blocca. Poi è la volta del cavaliere Riccardo che conquista tutto il parterre femminile con un bel 10 dalla fidanzata Roberta.

ore 15:05 – Massimiliano ci riprova con il suo monologo sul film “Le pagine delle nostra vita“.

ore 15:10 – Prosegue la sfilata con Armando che interpreta un film, mentre è Biagio a far discutere il parterre femminile con Maria che dà voto 1: “questa passionalità non l’ho vista e quindi do questo“. Poi è la volta di Maurizio che riceve un 10 da Maria, mentre Gemma da solo un 5: “mi sono spaventata, questo specie di balletto spettacolarizzato così l’amore, mi è sembrato niente“. Tocca ad Alessandro che per il tema ripropone il tema “50 sfumature di grigio“.

ore 15:30 – Si parla di Gemma e Maurizio. “Non è successo niente” – precisa la dama, anche se il cavaliere fa pensare tutt’altro. Anche Gianni interviene: “sei un gran cafone, Gemma non capisce, ultimamente sta tra le nuvole e non ha capito l’offesa grave che hai fatto. Anche se fosse vero anche una donna può provare desiderio verso un uomo e non puoi usarla come un’arma per offendere“. Anche Cataldo interviene: “se hai dei problemi con la signora Maria perchè devi accusare Gemma? Sei stato un cafone nell’offendere la signora. Un vero gentiluomo non si permette di dire quello che hai detto“.