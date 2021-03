Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 30 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro confronto fra Luca e Angela: tra i due la conoscenza è terminata.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, nuovi corteggiatori per la tronista Samantha. Alessandro del Trono Over interrompe la conoscenza con Maria e prosegue solo con Federica. Cosa altro succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 30 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con l’esterna di Gemma e Domenico. Ad un certo punto entra anche Tina: “non potevo fare a meno di interrompere questa pagliacciata“.

ore 15:00 – Tina riprende Domenico: “devi cambiare perchè annoi una donna“, ma il cavaliere si difende e racconta di aver invitato Gemma in camera, ma lei ha rifiutato. La Cipollari: “oggi lei chiude con te, te lo metto per iscritto“. Intanto la seconda parte della loro esterna…

ore 15:05 – Scontro tra Tina e Gemma in esterna. “Sei falsa, cattiva e perfida” – dice la Galgani, ma la Cipollari “io non vengo in un programma a trovare un uomo, me lo trovo fuori“.

ore 15:10 – In studio Tina difende la sua storia con Kikò Nalli: “è stato un colpo di fulmine, ci siamo innamorati. Uno mi è capitato, ci siamo sposati, ci ho fatto 3 figli, poi è finita. Qui dentro ho avuto un solo uomo, non sono stato qui 10 anni ad elemosinare l’amore. E’ stato un matrimonio durato 18 anni, è capitato”. Anche Gianni riprende la dama: “sei stata maleducata con il signor Domenico“. L’opinionista torna sul flirt tra Gemma e Walter Chiari: “tu non sei né un’attrice né altro. Dimmi che intesa ci può essere stata tra un attore e una bigliettaia“.

ore 15:30 – Tina è su tutte le furie con Gemma che vuole chiudere con Domenico. “Lui è interessato a te e sarebbe disposto anche a cambiare le sue abitudini. Lo capisci o sei il sordo del compare che capisce solo quando gli pare” – dice l’opinionista alla Galgani che è zittita. La dama di Torino è incerta su Domenico: “ci stiamo conoscendo, ho avuto curiosità nei suoi confronti quando ho preso il suo numero di telefono. Adesso ho delle perplessità in questo momento“.

ore 15:55 – Nicola dal parterre riprende Gemma, ma la dama impazzisce: “ma come vi permettere oh? Parlate delle vostre storie. Qui parlo della mia e mi prendo le mie responsabilità? Devi solo intervenire con qualcuno? Solo cose negative, prendi i messaggi che mi hai mandato quando stavi in alto mare, oh? Ascoltami bene, non fare la paperella. Adesso mi avete stancata. Sei falso e bugiardo“. Perfino Maria De Filippi interviene: “non mi sembra ti stia rinnegando“.