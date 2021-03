Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 23 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gero ha lasciato il programma: il cavaliere ha detto di non essere pronto a questo tipo di esperienza.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo alla scelta di Sabina e Claudio. Intanto nuovo scontro tra la dama Maria e Gianni: cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 23 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con la presentazione del nuovo cavaliere Damiano. Tina interviene e domanda: “ti piacerebbe una donna più grande di te?” col cavaliere che precisa “mi piacciono le donne che mi mettono pressione, devo stare sotto pressione“.

ore 14:55 – Gianni ironizza sulla dama Maria visto che Damiano facendo il nome di alcune dame che l’hanno colpito non ha fatto il suo nome. Poi Maria si confronta con Nicola: “abbiamo fatto solo una chiacchierata“. Alessandro interviene per difenderla: “non mi piace che viene sempre accusata“, ma Armando precisa “non ti dà fastidio che sia interessato ad altri ragazzi“.

ore 15:00 – Nicola racconta di essere stato vittima di un hacker: “questo imbarco è stato tremendo: ho perso valigie, mi hanno rubato il profilo. Questo hacker ha contattato mio padre, l’ha minacciata, ha chiesto soldi a tutti. Avevo persone che mi volevano denunciare“. Il cavaliere non nasconde di avere un buon feeling con Gemma: “parliamo di tutti, delle navi. E’ una delle poche donne con cui riuscivo a parlare di ogni cosa“, ma Tina precisa “calcola che le nonne sono molto sagge“.

ore 15:10 – A centro studio Claudio e Sabina. “Se esco, esco con lei” – precisa il cavaliere – “vorrei farlo in un modo carino. Se lo merita per quello che ha passato“. La dama si commuove in studio: “sono contenta di lui“, ma la De Filippi è in difficoltà “non ho preparato niente”, ma Tina ha una soluzione “Gemma vuoi andare tu a buttare giù un secchio di petali?”.

ore 15:15 – In studio si discute dopo la scelta di Sabina e Claudio. Gianni: “mi sono ricreduto su Sabina, cercava un uomo e l’amore“, ma Maria interviene “è anche questione di fortuna non solo di voler cercare un amore“.