Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 22 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro confronto fra Luca e Angela in studio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo al ritorno in studio di Eugenia fortemente voluta dal tronista Massimiliano. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 22 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Luca a centro studio. Maria De Filippi gli dice: “ci sono cose che mettono un pò di dubbi. Con Elisabetta da quanto esci?” con il cavaliere che replica “da un mese e mezzo“. La conduttrice “ok, ma ci sono due resoconti diversi di questa storia“. Chiamata in causa Elisabetta racconta: “la nostra storia è nata in sordina molto tranquillamente, da parte mia si è sviluppato un sentimento“.

ore 14:55 – Tutti contro Luca per il suo comportamento con le dame Angela ed Elisabetta. Anche Maria De Filippi interviene, ma Isabella dal parterre precisa “capire Luca è quasi impossibile, non saprei da che parte cominciare. La domanda la rivolgo ad Elisabetta ‘come fate? o è l’amore della vita o veramente mi sentirei male‘”. La dama replica: “abbiamo un rapporto molto aperto e trasparente. Ha questa difficoltà, ma ha anche tante altre cose belle, non sarei stupida a restare in questa condizione“.

ore 15:00 – Gianni contro Luca: “sei un paracu*o“. La De Filippi: “se non ti innamori di Elisabetta ci può stare, ma…” anche Tina da casa “Elisabetta sono passati due mesi che ci fai a stare lì?“.

ore 15:15 – Maria De Filippi fa una riflessione importante: “mi metto nei panni di Elisabetta si crea un’aspettativa di un legame forte da cercare in tutti i modi il consegno e l’affetto da parte tua, mi metto in discussione come donna e arrivo a pensare ‘cavolo non piaccio più’. Non si può arrivare ad un punto con uomo e poi lui ti dice attenzione“. Luca si difende: “mi sono dato dei tempi per capire meglio, lei è una persona che mi piace esteticamente. Abbiamo cominciato a conoscerci, a vivere delle emozioni, condividiamo tante cose”. Intanto per il cavaliere ci sono tre nuove dame che accoglie volentieri in studio, ma poi cambia idea. Gianni precisa: “questo gesto ha valore e lei si illuderà“. Anche Tina invita Elisabetta ad alzarsi: “non ti venire a lamentare poi in studio, perchè ti sta prendendo per il cu*o“.