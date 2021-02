Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 12 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata abbiamo assistito all’ennesimo battibecco tra Tina e Gemma. La dama si presenta in studio con tanto di coroncina di fiori in testa e la Cipollari la paragona alla nonna di Cicciolina. Non solo, in studio anche i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, in studio farà ritorno la dama Veronica e ci sarà un accesissimo confronto con il cavaliere Armando. Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 12 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:48 – La puntata inizia con Sabina e Claudio. La conoscenza tra i due procede, ma la dama è molto frenata: “non ce la faccio a continuare, mi spiace, ma io chiudo“.

ore 15:00 – Sabina molla Claudio: “lui è andato a sminuire tutto ciò che c’è stato tra di noi, non lo trovo giusto. Penso di meritare di meglio” – precisa la dama – “ho aspettato questa settimana, ma non ho notato niente. Ho davanti a me un amico. Sabato siamo usciti per andarci a fare una passeggiata, non c’è un minimo di contratto fisico“.

ore 15:10 – E’ il momento di Gero. Il cavaliere decide di non proseguire a sentire sia Claudia che Licia “scartate” perché hanno un figlio. La dama precisa: “non mi interessa elemosinare la sua conoscenza. Non ci siamo proprio sentiti“. La scelta di Gero genera una polemica per la sua scelta di chiudere con due donne che hanno dei figli. Tina però interviene: “credo che non sia scattato nulla, ma la prossima volta cerca di uscire con donne single e che non hanno avuto figli“.

ore 15:20 – Dal Trono Over a quello classico con il trono di Sophie Codegoni. La tronista è uscita in esterna sia con Matteo che Giorgio. Due esterne completamente diverse, ma accomunate dalla decisione della tronista di non spegnere le telecamere. La scelta è sempre più vicina…

ore 15:40 – In studio torna Veronica e si accende la discussione con Armando: “tu ami sporcare le persone, lo hai sempre fatto“. Non solo la dama si scontra anche con Gianluca.

ore 15:50 – Tina attacca Veronica: “una donna che vuole stare al di fuori non si mette ad insultare la gente”. La dama si difenda: “io ci credo alla trasmissione, essendo una donna estremamente romantica e passionale mi sono detto ‘perchè devo togliermi questa cosa? Ci ritento’…”.

ore 16:00 – Scontro tra Gemma e Veronica: “non parlare sopra, con me non attacchi! Fate delle dirette contro di me“, ma la dama ribatte “non ho mai parlato male di lei“. La Galgani è furiosa: “non fare la santarellina, sei stata complice di una persona che ha deriso di me“.