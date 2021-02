Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 16 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata è andato in scena il teatrino Maurizio G. diviso tra Gemma e Maria. Per la padrona di casa Maria De Filippi è una soap in stile “Il segreto“.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, scopriremo cosa è successo in esterna tra Gemma e Maurizio G. Il cavaliere è uscito in esterna anche con Maria. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 16 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessandro. Il nuovo cavaliere è molto interessata a Claudia: “è una bellissima donna, non deve chiedere niente. Ha due figli e questa cosa non deve essere un danno, ma è una bella cosa“.

ore 15:00 – Gemma e Maurizio G. tornano in studio. Come procede Uomini e Donne versione Il Segreto? Anche Tina domanda: “ci sono notizie di Gemma?”. La Galgani smentisce: “non c’è stato alcun bacio, abbiamo avuto una vivace discussione. E’ stata molto forte e pesante, non c’è stato nessun bacio“. Anche il cavaliere: “con questo stato d’animo non avrei baciato nemmeno mia madre“, ma la Galgani replica “tu volevi stare al centro studio. Volevi che portassi il quadro“. La De Filippi: “basta pensare al passato, tu gli piaci, non parlare più di questo malessere” e domanda al cavaliere “hai paura di non piacerle tu?”. Maurizio G. “voglio relazionarmi con lei almeno una settimana per capire“.

ore 15:05 – E’ il momento dell’esterna di Maurizio G. e Maria per “Uomini e Donne versione Il Segreto”. Tina commenta: “Maria è più calda, Gemma tu come sei? Incendiata?”. Intanto Maria De Filippi avvisa Gemma: “appena finisce con Maria poi riprende con te. Dobbiamo stringere, dargli più possibilità di avere elementi“.

ore 15:10 – Intanto Tina ha portato una valigia per Gemma: “ti ho messo le cose più utili“. Tra questo c’è un corpetto di pelle, una panciera, un “sedere finto”, la dentiera finta, ma Gemma si arrabbia “basta che fai queste cose ridicole“, ma la Cipollari ribatte “questa è la roba tua che hai nella valigia“. Spunta anche una parrucca nera.

ore 15:15 – Si passa al Trono Classico con l’ingresso delle corteggiatrici per Giacomo e Massimiliano. Giacomo è incuriosito da diverse corteggiatrici: Vanessa, Costanza e Althea. Anche Massimiliano è incuriosito da Althea e Vanessa.

ore 15:30 – Si torna a parlare del Trono Over. Giancarlo sta conoscendo sia Alessandra che Angela. Alessandra ha da ridire sul comportamento del cavaliere: “stavamo insieme, ma lui ad un certo punto ha detto ‘devo conoscere Angela’, ha preso e se ne è andato. Non è stato carino“. Il cavaliere si difende: “se uno decide di fare altri percorsi e conoscenze, non capisco poi questa gelosia. Dicono le fai innamorare tutte, ma di chè…“. Gianni interviene: “la gelosia di Alessandra mi fa capire che c’è un rapporto che va al di là della conoscenza” con la dama che conferma “si, assolutamente”.

ore 15:40 – Alessandra è delusa dal comportamento di Gianluca: “ci ho messo veramente il cuore in questa conoscenza. Sono sempre stata messa in mezzo con altre donne, ti avevo chiesto ci ‘vogliamo conoscere un pochino di più visto che ci prendiamo a livello ironico e in tante cose?’. Ti avevo proposto di stare qualche giorno in più da soli. Adesso devo fare la parte della donna gelosa quando invece tu mi hai mancato di rispetto”.

ore 16:00 – Sul finale rientrano Maria e Maurizio G. per “Uomini e Donne versione Il Segreto”. “Ci siamo chiariti su quell’episodio che io non conoscevo” – dice il cavaliere – “non me la sono presa con lei”. Intanto Gemma torna in studio con un nuovo look: “non ho avuto bisogno della valigia di Tina” con l’opinionista che la esorta ad uscire in esterna con Maurizio G. “dai che questa volta ti va bene. Portati la valigia, ci sono degli accessori che possono aiutarti“.