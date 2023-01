Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dopo la pausa natalizia torna il dating show di successo condotto da Maria De Filippi con opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Cosa sarà successo ai protagonisti del Trono Over e Classico. Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà dei tronisti, ma anche di Gemma. Nuove conoscenze per la dama torinese? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 9 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Tina in grandissima forma che ironizza con i nuovi cavalieri e sul suo peso precisando: “me lo dicono tutti che sono più bella dal vivo, non so perchè, ma in tv sembro più grossa“.

Anche quest’anno… non è cambiato niente 😂 #UominieDonne pic.twitter.com/DCRypXg9Pj — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 9, 2023

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Gemma che è uscito con Agostino. La dama però non è interessata alla conoscenza e Tina domanda: “allora perché l’hai tenuto?“. La Galgani: “all’inizio aveva una bella dialettica, ma quando abbiamo preso un caffè è cambiato tutto“.

ore 15:15 – Gemma è uscita con Alessandro. Il cavaliere è super richiesto, visto che è uscito anche con Paola. “Ci siamo divertiti, abbiamo scherzato, ci siamo conosciuti. Dovevo conoscere altre persone e non mi sembrava giusto andare oltre” – racconta il cavaliere. Gianni domanda: “c’è stato un bacio?” con il cavaliere che replica “c’è stato solo un bacio a stampo“, ma Paola lascia lo studio in lacrime.

ore 15:30 – Paola in lacrime lascia lo studio e Alessandro ride. Tina “gli uomini come te li distruggerei, ma voi che state ancora sedute lì. Ma uno che tratta una donna così, che ci state a fare?“. Gemma resta seduta e la Cipollari ribatte “sei la vergogna delle donne“. Anche Gianni: “pensa all’uomo che hai di fronte, potrebbe trattare anche te così“. No solo, Tina chiede che il cavaliere deve lasciare il programma: “questo uomo se ne deve andare dallo studio, le avventure di una notte te le vai a cercare fuori“.

ore 15:45 – Alessandro si difende: “Tina tu non sai le cose come sono andate”, ma la situazione gli sfugge di mano. Maria De Filippi fa intervenire anche i ragazzi della redazione.

ore 16:00 – Paola spiega la sua reazione: “io piango non perchè sono innamorata di te, ma perchè se ho un minimo di stima per te e tu mi tratti male, io ci resto male”. Non solo, la dama smaschera il cavaliere: “ieri sera mi hai detto che ‘cosa dobbiamo raccontare’?”, ma lui smentisce. “Volevo proteggerla perchè credevo non lo volesse far uscire” – precisa il cavaliere, ma la dama ha raccontato tutto alla redazione.