Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 6 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo, riprende il dating show di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dove eravamo rimasti? Stando alle anticipazioni la puntata di oggi riprenderà trono di Federico. Il tronista è prossimo alla scelta?. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 6 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo.

Io vi ringrazio davvero tanto, Maria pic.twitter.com/Q5l2noBRsV — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 6, 2023

ore 14:45 – La puntata inizia con i ringraziamenti di Maria De Filippi al pubblico e ai telespettatori per l’affetto e amore dimostrati in un momento così difficile per lei.

ore 14:50 – A centro studio è il momento di Federico. Il tronista si confronta con Carola e Alice.

ore 15:00 – Alice si confronta con Federico. “Dovessi uscire da qua con lui non vorrei che lui cambiasse di fronte ai miei atteggiamenti” – precisa la corteggiatrice con il tronista che la rassicura “sono spigoloso in alcuni punti, ma cerco di smussare e di crescere su alcuni aspetti“.

Due modi diversi di esprimere i propri sentimenti! #UominieDonne pic.twitter.com/sNLmfkQqIO — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 6, 2023

ore 15:15 – Federico decide di ballare con Carola e Alice scoppia a piangere. A rincuorarla c’è Gianni che rivela: “quello che è chiaro è che Alice è innamorata di Federico. Anche se non l’avesse detto è chiaro a tutti ed io mi fermo qua“.

ore 15:30 – A centro studio Riccardo. Il cavaliere sta corteggiando in tutti i modi Cristina che è interessata solo ad un’amicizia. Il cavaliere le ha regalato dei fiori, ma la dama precisa: “ti ringrazio tanto, apprezzo tantissimo il gesto, ma ribadisco che non sono interessata”. In studio si discute del comportamento della dama con Tina che la riprende, mentre Tinì la esorta a riprovarci con Armando.

Riccardo si fa avanti con Cristina e ha pensato di regalarle dei fiori 💐 #UominieDonne pic.twitter.com/7TYuSw9LNz — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 6, 2023

ore 15:45 – E’ il momento di Lavinia. La tronista aveva una sola esterna a disposizione e ha deciso di portare fuori Alessio il moro. Dal parterre Alessio il rosso cerca di far chiarezza sul comportamento della tronista.

Ecco perché Lavinia ha deciso di portare solo Alessio C. in esterna… #UominieDonne pic.twitter.com/zvr8NMxVOP — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 6, 2023

ore 16:00 – In studio Lavinia discute con i due corteggiatori: Alessio il moro e Alessio il rosso. Tina si espone verso Alessio il moro: “spero che tu non sia la scelta di lei, si rivolge sempre in maniera sgarbata, con quel modo di fare alla ‘volemose bene’. Non ti è andata bene, non saprei dire chi è il peggio tra i due”. Il corteggiatore si difende: “i miei dubbi li avevo, ma ho sempre cercato di fartelo capire“. La tronista non nasconde di avere ancora dei dubbi: “quando sto con te ti sento in un modo forte, quando arrivo qui ti sento tiepido. Quando siamo qui metto un pò tutto insieme per capirvi un pò di più”.