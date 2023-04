Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 3 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata spazio al trono di Luca. Cosa succederà oggi? Spazio al Trono Over, ma anche a quello Classico con Lavinia e Nicole. Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 3 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con una sfuriata di Tina verso il pubblico che applaude Gemma. L’opinionista dà un out out: “non si possono amare due persone contemporaneamente: o me o Gemma!”.

ore 15:00 – A centro studio Valentina che racconta la sua uscita con Riccardo. La dama: “è stata una serata piacevole, ma ero io che facevo domande e mi interessavo a lui. Non ha chiesto quasi nulla della mia vita, ma ad un certo punto mi sono fermata. Un giorno mi ha dato il buongiorno, gli ho risposto, ma poi è sparito”. In studio arriva il cavaliere e Tina domanda: “perchè hai trattenuto la signora?” con lui che replica “per conoscerla”.

“Ti ho visto non partecipe nella conoscenza” #UominieDonne pic.twitter.com/OwSkf2n0J7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 3, 2023

ore 15:15 – Il comportamento di Riccardo scatena la polemica in studio. Tina e Gianni contro il cavaliere: “se cerchi una donna bella esteticamente allora dillo senza tenere inutilmente le donne che arrivano. E’ sempre lo stesso gioco“. Si passa a Silvia che sta conoscendo Marco.

“Per innamorarsi bisogna avere le tasche piene?” #UominieDonne pic.twitter.com/raLD2DdH1M — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 3, 2023

ore 15:30 – La conoscenza tra Silvia e Marco terminata. “Abbiamo passato una serata piacevole, ma sto cercando serenità e tranquillità e lui mi ha trasmesso il contrario” – racconta la dama – “gliel’ho detto subito a fine serata. Io mi sono occupata di tutto, dei miei tre figli, della mia famiglia, in questo momento sto cercando una persona che si occupi di me a 360°“. Il cavaliere replica: “bisogna vedere anche cosa intendi per occuparsi di te“, ma la dama precisa “cerco una persona più serena di te“. Il problema per la dama è la mancanza di stabilità economica del cavaliere. “C’è gente che non ha il lavoro e ha tutto il diritto ad innamorarsi” – interviene Gianni, ma è Tina a prendere le difesa della dama “ma scusa tu non riesci nemmeno a pagarti un treno per andarla a trovare?“.

ore 15:45 – Si passa al Trono di Nicole. La tronista è uscita con Andrea. Un’esterna complicata per la tronista visto che il corteggiatore è rimasto molto deluso dal bacio scambiato con Carlo. “Quando ho avuto certezze da lei stavamo andando avanti, poi vedo certe cose da lei e mi fermo” – precisa il corteggiatore.