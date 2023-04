Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 28 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dopo l’uscita dal programma di Silvia e Sabino, la puntata riprende con un duro scontro-confronto tra Aurora e Armando. Non solo, novità in arrivo per le dame e cavalieri. E i tronisti Nicole e Luca? Cosa succederà? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Ore 14.45 – La puntata di oggi si apre con un duro scontro tra Armando e Aurora. Uno scontro iniziato già nella registrazione andata in onda ieri. I due protagonisti del trono over si accusano a vicenda.

“Tu portami le prove che ti sto chiedendo!” #UominieDonne pic.twitter.com/aw9BhAPjc3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 28, 2023

Ore 15.15 – Si passa ora a Riccardo e alle sue frequentazioni. Riccardo è uscito con Mariangela, tra loro è scattato un bacio.

Tra Riccardo e Mariangela c’è stato già un bacio… Sarà la donna giusta per lui? #UominieDonne pic.twitter.com/fSIscyWbGx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 28, 2023

Ore 15.29 – In studio entra finalmente Luca, Maria si scusa per non averlo fatto entrare prima visto il macello che si è venuto a creare. Il tronista si siede al centro dello studio e parte il video dell’esterna fatta con Alessandra.

Alessandra si apre in esterna con Luca! #UominieDonne pic.twitter.com/9rlSxmJQwI — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 28, 2023

Ore 15.46 – Si torna a parlare di Armando e Aurora. Gianni chiama a telefono Lucrezia per chiarire cosa avrebbe detto Aurora a Lucrezia sulla frequentazione con Armando.