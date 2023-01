Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 26 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà da Alessandro. Il cavaliere messo alle strette da Pamela deciderà di interrompere la conoscenza con Gemma? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 26 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

“Ogni giorno indosserò una maschera diversa… sensuali si nasce” Silvia ha pensato di portare in passerella intrigo e originalità! Scrivete QUI sotto il vostro voto! #UominieDonne pic.twitter.com/KLqcheRXfz — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 26, 2023

ore 14:45 – La puntata riprende dalla sfilata. Silvia si maschera come nella casa di Carta e spiega: “l’intrigo e la fantasia”.

“In amore come nel poker il rischio va affrontato” Un tailleur sensuale e un top rosso come la passione! Vi è piaciuta l’esibizione di Paola? #UominieDonne pic.twitter.com/g5O15Z1Bz9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 26, 2023

ore 15:00 – Prosegue la sfilata con Elena che conquista Tina, Gianni e il parterre dei cavalieri. Poi è la volta di Paola, la dama non convince abbastanza e rivela su Alessandro che in passato ha fatto il pornodivo. Gianni contro la dama: “è una cattiveria questa, sei cattiva”.

ore 15:15 – Paola contro Alessandro. Gemma lo difende, ma la dama: “hai rotto mamma mia. Sei petulante“. Tinì interviene: “ricordati che tu gli hai dato il ben servito prima di tutta le altre” con la dama replica “siete le prime a giudicare, non vi lamentate se certi uomini vi trattano così“.

Doppia esibizione per Desdemona: una combo perfetta di sensualità e passione! Che voto le dareste? #UominieDonne pic.twitter.com/yjIWBPvnLe — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 26, 2023

ore 15:30 – Tina attacca Gemma: “stai ad elemosinare un rapporto e un incontro che non ci sarà mai. Paola non voleva smascherare lui“. Gianni prende la parola: “non puoi dire chi se ne frega del mio pensiero, devo esprimerlo e ho voglia di dirlo. Io parlerò ancora di te, se a te non te ne frega niente, sticaz*i“.

Sotto la tuta da motociclista un outfit tutto da scoprire: ecco Cristina in passerella! Che ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/5aBzky88cC — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 26, 2023

ore 15:45 – Prosegue la sfilata con Cristina che fa incetta di 9 e 10. Anche Desdemone conquista il parterre con voti altissimi, ma Gianni commenta: “ho trovato molto più osè questo che Cristina. L’ho trovato più spinto” e anche Tina è concorde.

Ecco chi è la vincitrice della sfilata a tema “Stasera poker di seduzione, fantasia, sensualità, intrigo e passione” #UominieDonne pic.twitter.com/obyWpcgjj4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 26, 2023

ore 16:00 – La sfilata di seduzione viene vinta da Gloria. Tina: “brava, vittoria meritatissima“. Al secondo posto Pamela, terza Gemma, quarta Desdemona, quinto poso per Elena.