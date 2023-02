Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 23 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni la puntata di oggi si riprenderà dal confronto tra Armando e Cristina. Non solo, spazio al trono classico con Lavinia, Federico e Nicole. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 23 febbraio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita in esterna con Silvio.

Un massaggio e dei baci… Come andrà avanti la frequentazione tra Gemma e Silvio? #UominieDonne pic.twitter.com/9UiZwtq9VI — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 23, 2023

ore 15:00 – Silvio in esterna è stato molto diretto con Gemma con tanto di avvicinamento. La dama però non ha concesso nemmeno un bacio con Tina che sentenzia: “a lei non piace”. La dama precisa: “in esterna c’è stata un pò di esitazione per questa cosa del bacio, di annusare. Lui è stato molto carino e presente. La sera di San Valentino abbiamo trascorso la serata insieme e ci sono stati anche dei baci“.

ore 15:15 – Gemma commenta l’esterna con Silvio: “questa sua passionalità mi piace, ma giusto un attimo“. Gianni la riprende: “finalmente c’è un uomo che ti desidera, ti lamenti sempre, ma non sei contenta come le altre volte, mi sembri frenata…” ma il cavaliere la difende “non è vero, io ero con lei“.

ore 15:30 – E’ il momento della presentazione del nuovo tronista. Si tratta di Luca Daffré, una vecchia conoscenza del programma che viene accolto con grande affetto dagli opinionisti Gianni e Tina. Poi è il momento di Federico oramai prossimo alla scelta.

In bocca al lupo per questo nuovo percorso! 🥰 #UominieDonne pic.twitter.com/n7REJPmfHi — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 23, 2023

ore 15:45 – Federico dopo la puntata ha raggiunto Alice che è in crisi. La corteggiatrice è convinta di non essere la scelta. Intanto in studio arriva anche Carola.