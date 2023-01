Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 13 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà da Gemma. La dama sta uscendo con Alessandro, anche se il cavaliere ha chiaramente detto di provare affetto. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 13 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – In studio si discute ancora dell’interesse di Alessandro verso Gemma.

ore 15:00 – Tina a Gemma: “a me fai pena“, ma la dama “provo un interesse nei suoi confronti, ma perché devo nascondermi? Non mi sento una poveracci“. Alessandro interviene: “uscirò con Gemma da soli“.

Gloria è uscita con Umberto, ma durante la serata ha ripensato alle parole di Riccardo… #UominieDonne pic.twitter.com/yAcoMSs6zc — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2023

ore 15:15 – Si passa a Gloria. La dama è uscita con Umberto, ma non nasconde di avere avuto qualche flash sulla conoscenza con Riccardo. “Sono stato bene con Umberto, siamo stati du e ore, non c’è stato alcun tipo d’approccio, non si è creata l’atmosfera” – racconta la dama – “è un uomo molto sicuro di se, sai quello che vuole, è un uomo tosto con valori“. Riccardo non nasconde di essere geloso e di essere rimasto male dal comportamento di Gloria che è uscita con un altro uomo.

ore 15:40 – E’ il momento di Lavinia. La tronista in esterna si è scontrata con Alessio “il rosso”. Il corteggiatore voleva abbandonare il programma, ma alla fine arriva in studio per un confronto diretto.

“È l’ennesima volta che non ti accorgi di come sto io” #UominieDonne pic.twitter.com/j5gu5CxHPE — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2023

ore 16:00 – Lavinia continua a confrontarsi con Alessio “il rosso”, ma è uscita anche in esterna con Alessio “il moro”, ma rivela di non credergli. “Ad un certo punto non portavo più nessuno perchè mi sentivo da sola in questa conoscenza” dice la tronista.