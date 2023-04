Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 13 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

L’ultima puntata si è conclusa con una possibile uscita dal programma di una coppia appena formata da Alberto e Tiziana. Come sarà andata a finire? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata inizia con un confronto tra Maria De Filippi, Gianni e il cavaliere Armando.

Armando non riesce a trattenere le lacrime… #UominieDonne pic.twitter.com/dgkv3WMyjn — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2023

ore 15:00 – Armando dice la sua dopo le accuse di Aurora. “Vengo giudicato sotto tanti aspetti, come papà, ma anche altro. Ho sempre dimostrato con i fatti che posso fare di meno di tutti e tutto, ma non della mia dignità” – dice Armando in lacrime precisando – “voglio andare via perchè questa situazione non la tollero più”. Gianni interviene: “se anche fosse che hai fatto il provino per il Grande Fratello non c’è niente di male. Qui siamo in un programma televisivo e a tutti piace un pò di visibilità, piace a tutti. Ti invito a riflettere che tu stai contestando il fatto che vieni messo in discussione, ma tu lo fai con tutti”.

ore 15:15 – In studio Armando si confronta nuovamente con Aurora: “tu ora sarai smentita“, ma la dama replica “a me le hanno dette queste cose“. Il cavaliere ribatte: “la vipera è lei“, ma la dama “tu mi fai le corna quando passo, tu sei cattivo“. Gianni stringe la mano al cavaliere: “non ho nulla contro di te, ma quando vedo qualcosa di negativo non posso trattenermi e devo dirlo“. Intanto il cavaliere continua a chiedere a Maria De Filippi di chiamare Alfonso Signorini per chiedere se si è davvero presentato ai provini del Grande Fratello Vip con la stessa padrona di casa che replica “mi sembra tutto esagerato“.

“Non so chi sei, ma so che mi assomigli…” #UominieDonne pic.twitter.com/q6AnbRuoY9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2023

ore 15:30 – Si passa al trono di Luca. Il tronista è uscito in esterna con Alice. “E’ stata una bella esterna, mi sono trovato molto bene” dice il tronista.

Luca si è aperto tanto in esterna con Alessandra e… #UominieDonne pic.twitter.com/N1wForoXj2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2023

ore 16:00 – Luca è uscito in esterna anche con Alessandra. “Io sento che con lei sto costruendo tanto, con lei mi sto aprendo tanto. Lei mi arriva tanto, sento che posso fidarmi, mi sembra una persona pura” precisa il tronista. Anche la corteggiatrice conferma le belle sensazioni: “sto molto bene con te“.