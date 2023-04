Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 12 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Duro scontro e confronto in studio tra Gianni e Armando a cui si è aggiunta anche Aurora. Come sarà andata a finire? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 12 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con l’arrivo di due nuovi cavalieri. Il primo è Remo ed ha chiamato per conoscere Paola. La dama decide di conoscerlo ad una condizione: non indossare mai più dei mocassini! Il secondo, invece, è Mario da Napoli per Roberta, ma ancora una volta la dama non è interessata!

ore 15:00 – Si passa al trono classico di Nicole. Complimenti per la tronista da Gianni e Tina. Scontro in studio tra la tronista e Roberta che si urlano contro. “Non ti devi permettere di dire una cosa del genere, stop” dice Roberta accusata da Nicole di avere una frequentazione fuori dallo studio. Gianni difende la tronista: “Nicole ha detto la verità, Roberta è interessata ad un ragazzo che frequentava un’altra ragazza“. Non solo, l’opinionista domanda alla dama: “ma sei un pò invidiosa di lei?“.

ore 15:15 – Nicole è uscita in esterna con Carlo. Tra i due scatta una lungo bacio passionale. Intanto in studio Cristian prende la parola: “tu avevi detto che non volevi più dare baci, ma non ci sto più qui. Non mi va neppure di rivedere l’esterna”. Gianni è entusiasta dell’esterna, mentre Tina prende il giro il corteggiatore “sembra che non hai mai visto una donna”. Intanto in studio ritorna Cristian.

Ecco cosa pensa Carla di Nicole… #UominieDonne pic.twitter.com/6z9A2MKQGt — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2023

ore 15:30 – In studio Maria De Filippi mostra un filmato in cui si vede Andrea passare un biglietto a Nicole. “Va detto solo per onesta nei vostri confronti” precisa la padrona di casa con il corteggiatore che si difende “le ho detto che la voglio“. Gianni è una furia: “ma perchè non lo avete detto alla redazione?“, ma la tronista si giustifica “non c’era scritto nulla, ma semplicemente ‘ti voglio'”, ma l’opinionista è deluso “da te Nicole non me l’aspettavo. Siete in uno studio televisivo e dovete rispettare le regole“. La tronista prende il biglietto per mostrarlo a tutti.

ore 15:45 – Si passa ad Alberto e Tiziana. Il cavaliere fa una precisazione: “mi piaci te, sono uscito con altre persone, ma non ti ho mancato di rispetto. Se dovesse arrivare una persona interessata a me, guardo la persona e posso dire…bisogna trovarsi al momento“, ma la dama ribatte “ma te se decidi di far entrare un’altra persona, vuol dire che non ti basto io“.

Cristina ha qualcosa da dire ad Alberto! #UominieDonne pic.twitter.com/ySKvFWMijG — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2023

ore 16:00 – Alla fine Alberto sembra intenzionato ad uscire dal programma con Tiziana.