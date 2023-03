Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 10 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la “non” sfilata di Armando ha conquistato le dame, ma ha ricevuto molte critiche da Gianni. Cosa succederà nella puntata di oggi? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 10 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Gemma. La dama sta proseguendo la conoscenza col cavaliere Silvio.

Una Gemma raggiante entra in studio 🤩 #UominieDonne pic.twitter.com/UryT1GZnwQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 10, 2023

ore 15:00 – Gemma racconta le ultime uscite con Silvio, ma precisa: “è un pò troppo polipo, ci vuole anche la parte sentimentale che accompagna la conoscenza. Non da una sera e via“, ma Tina replica “ti è successo anche quello“, ma la dame si difende “non è così, non hai seguito bene. Io voglio una parte sentimentale che accompagna quella fisica“.

ore 15:15 – Tina è stranita dal blocco di Gemma: “tu sei una che quando ti piace qualcuno vai e non trovi ostacoli. Silvio non ti piace abbastanza“. Il cavaliere: “ti ho sempre raggiunta per te, cerco il contatto fisico perché sei una donna che mi piace. Ho la possibilità di corteggiare una donna particolare ed era un pò una sfida. Io voglio una donna da amare”.

ore 15:30 – Gianni domanda a Gemma: “ti attrae fisicamente?” con la dama che replica “non mi è indifferente, c’è una parte che non posso negare è quella che mi blocca quando ci sono dei momenti”. Tina ha un messaggio per Gemma: “inutile che illude questo signore. Sono convinta che a lei questo signore non piace, fai un altro appello. Silvio tu sei un bel signore, te li porti bene i tuoi anni, hai anche un fisico invidiabile, ma lei vuole un corpo fresco”.