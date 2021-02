Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 2 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro scontro fra Gianni e Armando per le parole del cavaliere sulla dama Nicole.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Gemma rivelerà di una segnalazione che ha ricevuto su Maurizio. Di cosa si tratta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 2 febbraio 2021 in diretta

ore 14:54 – La puntata comincia con Gemma pronta a condividere una segnalazione importante su Maurizio. La dama racconta: “è una mia amica importante che mi disse di non fidarmi di Maurizio e che aveva un amante. Non volevo sentirne parlare, ho continuato credendo a Maurizio e non ho voluto più sentire questa signora, sono andata avanti per la mia strada”.

ore 15:00 – Gemma rivela su Maurizio: “hai un amante che vedi di Bagnolo. Lei ha parenti e amici dove sei tu, anche a Mantova. E’ una persona che ha molte conoscenze. Stava per firmare una liberatoria, ma mentre lei era già pronta a rendere pubbliche queste sue dichiarazioni, il marito è intervenuto.” Il cavaliere ribatte: “vorrei sapere chi è questa persona. Se lei dice quello che dice, questa persona qua deve dire chi è e chi è la mia amante. Cosa vengo a fare a Uomini e Donne se ho una lì?”.

Uomini e donne over: Maurizio ha un amante?

ore 15:15 – Tina dallo studio lancia un appello: “tutte le persone che sanno che Maurizio ha un amante che chiamassero, che si facciano vivi“. Maurizio smentisce la segnalazione di Gemma e si difende dicendo “da casa mia le donne vanno e vengono, qual è il problema?“. La Cipollari propone di chiamare il parroco del paese o il sindaco per scoprire la verità. Anche Armando prende la parola: “questa signora mi ha raccontato che dopo che lui è stata con lei si è inventata questa cosa dei figli. Mi ha detto di dire a Gemma di stare attenta“.

ore 15:30 – E’ il momento di Aurora. La dama sta conoscendo Riccardo e Francesco. “Non mi fermo mai sull’aspetto fisico, siamo andati oltre. Riccardo ha questi occhi molto buoni, poi penso che chiunque che viene per te da lontano va data una possibilità di conoscersi. Abbiamo passato due serata carine, è un grande uomo, dolcissimo, ma ieri voleva baciarmi e mi sono bloccata” – racconta la dama che all’idea di baciarlo ha capito che non è pronta ad andare oltre.

ore 15:50 – Aurora viene nuovamente messa sotto accusa per la conoscenza con Francesco che è molto più giovane di lei. La dama si confronta con Claudia, Gemma e Alessandra. Sul finale poi a centro studio è il momento di Giancarlo e Alessandra.