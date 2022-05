Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 3 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ida ad un bivio: è ancora innamorata di Riccardo?

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Diego e Aneta. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 3 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata di oggi è dedicata alla sfilata. Il tema è “Dolce e piccante”. La prima a sfilare è Ida.

ore 15:00 – Alessandro vota 10+ l’outfit di Ida, ma Tina dissente: “cosa hai capito? L’hai votata per la bellezza“. Poi riprende Armando: “hai dato 10 alla tua amichetta, adesso vediamo…“. L’opinionista non ha votato: “non pervenuto oggi“. Si passa alla sfilata di Gemma: “dolce e piccante potrei essere così per il mio uomo. Ricordando l’indimenticabile film di Ufficiale e gentiluomo perchè non invertire i ruoli?“. La dama si esibisce sulle note di “Candy man” e conquista tutti tranne Giacomo che vota 7.

ore 15:15 – Poi è la volta di Gloria in stile “Mouling Rouge”. Tina vota 10: “Ida purtroppo ti noto, quando l’hai vista entrare hai guardato prima lei e poi Riccardo e ti confermo che l’ha guardata accanito“. A seguire Pinuccia con un completo rosso che non convince Tina: “è più un abito da Natale“, mentre Sara punta su un outfit che non convince troppo il parterre maschile. Tina boccia la sfilata: “non mi sei piaciuta, per assurdo ho preferito Gemma“. Segue Vincenza elogiata dalla Cipollari: “sei stata elegante, di classe, raffinata ed è questa l’immagine che le persone vogliono vedere delle donne della tua età. Elegantissima, bravissima”.

ore 15:30 – E’ la volta di Aneta che sfila in tema dolce con tanto di zucchero filato. Tina dà 10 e riprende Giacomo che ha votato 6: “ma hai dei seri problemi. Ma tu a chi daresti un voto alto? Ida rispecchiava il tema“. Si prosegue con Catia con un mini dress di paillettes che divide il parterre con Armando che vota 2: “sei stata volgare, hai rovinato l’abito che indossi“.

ore 15:35 – Catia si difende da Armando: “tu sei vestito da circo“. Tinì difende la dama: “é una donna sportiva e molto aperta e trovo ingiusto che Armando entra così per il discorso di Biagio che è sempre stato un uomo poco interessato alle donne e piuttosto interessato a farsi vedere“. Anche Tina interviene: “sei uscito con la signora senza essere interessato, tu spesso fai questo giochetto per stare a centro studio“.