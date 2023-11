Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 9 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Silvio e Gabriella mettono fine alla loro conoscenza.

Cosa succederà oggi? Elena e Maurizio prendono una decisione importante nella loro conoscenza, mentre Aurora esce con un nuovo cavaliere. Segui la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 9 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con il backstage della puntata. Maurizio si avvicina a Barbara e le dice “frequentiamoci”. La reazione di Elena non tarda ad arrivare in studio.

ore 15:00 – In studio Maurizio si confronta con Cristina: “sono una persona perbene, sono monogamo. A me Elena piace“. Gianni gli domanda: “quando hai scelto una donna hai avuto un’intimità dopo averla scelta o prima?” con il cavaliere che replica “generalmente inizio a frequentare una donna, mi piace, e nasce l’intimità“.

ore 15:15 – Elena e Maurizio non convincono quasi nessuno. Anche la padrona di casa Maria De Filippi sbrocca con la dama: “ma perchè non lo metti spalle al muro e gli chiede se gli piaci?”. Elena replica: “sono sicuro di piacergli, ma perchè devo metterlo alle strette?” con la De Filippi che incalza “o dici la verità oppure si fa fatica”. Allora Elena svuota il sacco: “io uscirei con lui, dipendesse da me…ma non è la scelta più appropriata, la pancia dice di si e la testa no“. Anche Gianni è stranito dal comportamento della dama: “tu sei furbetta, credo ad un accordo tra voi due, nessun essere umano vive le storie in questo modo“.

ore 15:30 – Tina riprende Gemma, Elena e Alide: “questo è già montato di suo, poi vi ci mettere pure voi? Ma un uomo così lo trovi ovunque. Ma c’è bisogno di capire che uomo è questo? Dopo la prima puntata l’abbiamo già capito!“. Anche Gianni precisa: “vuole capire cosa prova nei confronti di Elena uscendo con un’altra donna e cosa fa? Ha Alida lì e non ci esce? Fai sta prova, esci con Alida così vediamo ti piace ancora Elena e se lei è gelosa!“.