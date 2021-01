Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 19 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ha raccontato la fine della storia con Maurizio. La dama è stata “scaricata” in studio dal cavaliere, ma le sue parole hanno scatenato un putiferio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si tornerà a parlare di Gemma. La Galgani archiviata la conoscenza con Maurizio rivela che sta già sentendo un altro uomo. Chi sarà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 19 gennaio 2021 in diretta

ore 14:46 – La puntata riprende con Tina che attacca Gemma: “lei parte troppo spedita, si va a preparare con gli indumenti intimi…“, ma la Galgani si difende “quando conosci una persona è normale fare delle carinerie. Tu non avrai fantasie, per me c’è entusiasmo nell’invitare una persona. Ma non ho fatto niente per meritare tutto questo“. La Cipollari ribatte: “avrai fatto qualcosa, sta di fatto che ti ha mollato a Capodanno“. Anzi la Galgani precisa: “mi ha lasciato per quello che hai detto tu“, ma Maria De Filippi interviene “no, Gemma non ha chiuso per colpa di Tina“.

ore 15:00 – Maria De Filippi domanda a Maurizio: “cosa provi per Gemma?” e il cavaliere replica “non ero innamorato di lei, mi piaceva molto come donna e come testa, ma non volevo arrivare a questo punto. Non voglio che pretenda delle cose da me, se uno mi impone delle cose, io taglio. Avrò sbagliato, avrò fatto male, io non ho mai preteso che Gemma cambiasse“. A sorpresa Maurizio rivela: “mi piace ancora, quello che è successo non è stato forzato. Siamo stati parecchie volte insieme io e Gemma, non mi ha obbligato nessuno e lo sa lei come siamo stati insieme. L’unica cosa che adesso dico: se lei mi obbliga a fare delle cose e quando ho cercato di chiarire al telefono siamo finiti a litigare. E’ dettato tutto dal fatto che lei non capiva cosa stavo dicendo“.

ore 15:05 – Biagio poi fa una rivelazione su Sabina: “ho saputo che nel 2018 ha fatto un programma su Real Time” e su Maria racconta “è stata in camera da letto con me, non far passare messaggi brutti con altre persone”.

ore 15:10 – E’ il momento di Roberta e Riccardo. Entrambi hanno deciso di conoscersi ancora una volta, ma il cavaliere racconta: “è un bellissimo rapporto, ma deve esserci qualcos’altro“. La De Filippi domanda alla dama: “hai ripensato a Michele?“, ma Roberta sorridendo replica “no, no“. Il cavaliere: “dobbiamo capire il nostro rapporto, se è una bella amicizia o c’è qualcosa di più“.

ore 15:15 – Gero è un nuovo cavaliere che si presenta al parterre femminile: “ho 36 anni, vengo da Agrigento e basta. Non ho dei canoni particolari di donna“. Maria De Filippi domanda: “chi trovi carina tra loro? “Nicole, Brunilde, Maria, Alessandra e Cristina” e balla proprio con Nicole.

ore 15:30 – E’ il momento di Davide. Il tronista è uscito con Chiara e Beatrice. Prima tocca a Chiara che racconta cosa “prova” per il tronista: “mi fa stare bene, amo i suoi abbracci e nonostante il bacio l’abbiamo provato, io quando sto davanti a lui tremo“. Poi è il momento di Davide che racconta: “c’è una chimica importante, mi piace perchè è una persona sensibile e tanto il suo sorriso, un pò meno quando mette le minigonne sulla passerella“. Intanto in studio arriva Beatrice.

ore 15:40 – Beatrice si confronta con Davide: “non ti vedo preso da me, secondo me non ti piaccio come Chiara“, ma il tronista replica “non mi va che sminuisci il nostro rapporto che è stato un crescendo. Avevo delle perplessità all’inizio, sono stati due percorsi diversi. A livello estetico non si può dire niente, ti ho baciato due volte, ma non nascondo che c’è una chimica importante verso Chiara“. Maria de Filippi rivela: “lui dopo l’esterna con te è andata da lei“, ma il tronista precisa “non subito, ma 4-5 giorni dopo. Mi arrivano dei messaggi di Chiara e faccio dei salti mortali per poterla rivedere“.

ore 16:00 – Beatrice sbotta contro Davide: “basta, mi stai prendendo per il cu*o, non fai niente. In esterna organizzo tutto io, sto qui da 4 mesi, basta!”. Il tronista è in grande difficoltà: “avrei voluto scegliere già da una settimana, ma non sono ancora pronto. Mi dà fastidio stare in questa situazione“. Anche Chiara lo avvisa: “sappi che non verrò in esterna con te, ci tengo a te, ma a questo punto stai facendo male ad entrambe“. Il tronista rivela: “nel momento in cui mi sentivo più solo pensavo a Beatrice, lei mi è entrata più dentro“.