Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 15 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata si è parlato ancora della frequentazione fra Gemma e Maurizio con Tina che non crede alla buona fede del cavaliere. Non solo, Michele ha deciso di abbandonare il programma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà ancora di Gemma, ma ampio spazio alla tronista Sophie. La Codegoni, infatti, uscirà in esterna con Matteo e deciderà di eliminare uno dei suoi corteggiatori. Chi sarà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 15 gennaio 2021 in diretta

ore 14:50 – Si parte con Davide. Il tronista è uscito ancora una volta in esterna con Chiara che è sempre più presa. “Io ci credo tanto, vorrei essere quella cosa forte che stai cercando, ma devi esserne certo tu” – dice la corteggiatrice con il tronista che conferma “anche io penso che tu possa esserlo“.

ore 15:00 – Davide: “Chiara mi ha capito la scorsa volta quando Beatrice è uscita dallo studio e ho dovuto seguirla“. Poi il tronista racconta: “uno dei motivi che mi hanno spinto ad uscire ancora con Chiara è che Beatrice il giorno dopo se ne è andata subito a Torino. Ci siamo lasciati a metà…” con la corteggiatrice che dice “la mia uscita è stata una conseguenza di quello che hai fatto tu“. Le corteggiatrici reclamano una scelta, ma il tronista rivela: “non manca molto, questo periodo mi ha aiutato tanto. Cercate di resistere…”.

ore 15:15 – E’ il momento del Trono Over. Si parla di Giancarlo, Alessandra e Aurora. Nel dopo puntata Giancarlo cerca Aurora per un ennesimo confronto, ma la dama è ferrea: “mi hai fatto male, mi hai descritto come una ‘affettuosa amicizia’. Vergogna, sono tre mesi che ci conosciamo, hai giocato con i miei sentimenti, hai giocato abbastanza“. In puntata Aurora si scusa con Alessandra: “non è da me, sono solidale con le donne. Scusami” che accetta le scuse, ma precisa “la bambola, le labbra, ci è stato il pensiero di ritoccarle. Lo accetto, ma è stato un gesto pesante“. Intanto prosegue la conoscenza fra Giancarlo e Alessandra: “sta andando molto bene, ci stiamo frequentando. Mi trovo bene, caratterialmente sto scoprendo una persona diversa“.

ore 15: 25 – Tina invita Aurora a chiarire cosa c’è stato con Giancarlo: “sembri innamorata. Digli ‘ti amo’, ma per innamorarmi serve un contatto fisico. Allora mi chiedo ‘lei tutte le settimane puntualmente detesta lui, tutto questo astio che hai nei confronti di questo uomo, questa cattiveria, perchè? Ti senti una ex ferita? Ti sei sentita usata e gettata?“.

ore 15:30 – In studio Gemma: “vorrei uscire con Maurizio per parlare“, ma Tina si infuria e tra le due volano ancora parole pesanti.

ore 15:45 – E’ il momento di Sophie. La tronista è uscita con Giorgio e Matteo con cui le cose sembrano essere migliorate dopo il chiarimento della settimana scorsa. A sorpresa però la tronista elimina Antonio.

ore 16:00 – In studio tornano Nicola e Jara. La coppia racconta la loro famiglia oramai sempre più grande e allargata. Sul finale il tronista Davide confessa il desiderio di diventare padre.