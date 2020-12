Uomini e Donne oggi, 7 dicembre 2020, non va in onda. Brutte notizie per tutti i fan del dating show che speravano, visto il ponte in occasione della Festa dell’8 dicembre, di gustarsi le disavventure amorose di Gemma Galgani nel primo pomeriggio di Canale 5. Cosa andrà in onda al posto della trasmissione di Maria De Filippi? Quando tornerà l’amatissimo programma? Ecco tutte le news in merito !

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda?

Come dicevamo Uomini e Donne oggi, 7 dicembre 2020, non va in onda e non andrà in onda nemmeno domani, 8 dicembre 2020. Molti fan accaniti della trasmissione potevano aspettarsi questo cambio di programmazione. E’ infatti da anni che succede una cosa simile. In occasione delle festività o dei vari ‘ponti’ Uomini e Donne salta il regolare appuntamento con i suoi spettatori.

Il programma di Canale 5 dunque non terrà compagnia ai telespettatori, nella consueta fascia oraria compresa dalle 14:45 alle 16:00, né oggi, lunedì, né domani, martedì, ovvero il giorno dell’Immacolata. Tornerà però con la sua regolare programmazione da mercoledì 9 dicembre. Fino a quando? Fino alle vacanze di Natale. Molto probabilmente dal 21 dicembre, infatti, Maria De Filippi lascerà il posto, nuovamente, a film natalizi che meglio aiuteranno il pubblico dell’ammiraglia Mediaset a entrare nello spirito delle Feste.

Non è però detto che le registrazioni si fermeranno. Negli studi Elios di Roma verranno registrate nuove puntate che i telespettatori vedranno a partire dal 7 gennaio 2021 ovvero dopo l’Epifania.

Perfino in questo ultimo fine settimana, nonostante lo show non andasse in onda per due giorni, Maria De Filippi e i protagonisti della trasmissione si sono ritrovati in studio per raccontare gli ultimi sviluppi nelle varie storie d’amore. C’è stato oltretutto uno sviluppo choc per quanto riguarda un ex corteggiatore recentemente ritornato in studio per trovare l’anima gemella e darsi una seconda possibilità. Ida, infatti, ha spedito un pacchetto alla trasmissione con dentro l’anello di fidanzamento che le aveva dato Riccardo. Fra i due è dunque completamente finito tutto. Il gesto ha scatenato però numerose polemiche.

📢 COMUNICAZIONE IMPORTANTE 📢 L'appuntamento con #UominieDonne torna mercoledì 9 dicembre alle 14.45 su Canale 5, non mancate! pic.twitter.com/Z3HC0bN9Yl — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 7, 2020

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne: i film di Natale

Oggi, 7 dicembre 2020, dopo la soap opera Una vita andrà in onda il film Christmas at the Palace.

Domani, 8 dicembre 2020, andrà in onda, invece, il film intitolato: Il destino sotto l’albero. Sarà una tempesta di neve a cambiare il destino di Paige e Dylan. I due saranno costretti a fermarsi nell’hotel di un aeroporto. L’imprevisto farà in modo che le loro vite cambieranno per sempre.