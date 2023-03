Uomini e Donne non va in onda venerdì 17 marzo 2023. A sorpresa il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 salta il consueto appuntamento del venerdì per lasciare spazio ad uno speciale dedicato alla nuova stagione di “Amici di Maria De Filippi” in partenza da sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5.

Uomini e Donne oggi non va in onda: perchè?

La puntata di oggi, venerdì 17 marzo 2023, di Uomini e Donne non va in onda. La notizia è trapelata a sorpresa durante la puntata del daytime di giovedì 16 marzo di Amici di Maria De Filippi quando è apparso l’annuncio:

Amici – Verso il Serale andrà in onda eccezionalmente domani alle 14.45.

❗ DOMANI, 17 Marzo, vi aspettiamo tutti ECCEZIONALMENTE alle 14.45 con "Amici – Verso il Serale" e alle 16.10 con il Daytime! Tutti sintonizzati su Canale 5, non mancate 😉 #Amici22 pic.twitter.com/ZMaCQpSmCD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2023

Salta quindi l’appuntamento con il Trono Over e Classico del popolare dating show campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Dopo la scelta di Federico, il tronista del Trono Classico, “Uomini e Donne” si prende una piccola pausa, ma è pronto a tornare in onda con le nuove puntate da lunedì 20 marzo 2023 alle ore 14.45. Al posto del dating show andrà in onda Amici – Verso il Serale, uno speciale dedicato al serale del talent show in partenza da sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5. Confermato dopo lo speciale di Amici, il consueto appuntamento con il daytime di Amici 22 dalle ore 16.10.

Amici Verso il Serale: le anticipazioni

Cresce l’attesa per la prima puntata del serale di Amici 22 in partenza da sabato 18 marzo 2023 su Canale 5. Quindici i ragazzi arrivati alla fase serale del programma: otto ballerini e sette cantanti hanno conquistato la maglia d’oro e sono pronti a giocarsi il tutto per tutto, settimana dopo settimana, fino alla finale prevista per domenica 14 maggio o sabato 20 maggio.

L’appuntamento con Amici – Verso il Serale è per venerdì 17 marzo dalle ore 14.45 su Canale 5, mentre ricordiamo che Uomini e Donne tornerà in onda da lunedì 20 marzo dalle ore 14.45 sempre su Canale 5.