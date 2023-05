Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 15 maggio 2023. Il dating show più seguito del piccolo schermo va in vacanza, ma non senza una sorpresa per i milioni di telespettatori che, dal lunedì al venerdì, hanno seguite le storie dei tronisti, cavalieri e dame.

Uomini e Donne non va in onda: come mai?

Uomini e Donne non va in onda lunedì 15 maggio 2023. Cosa è successo? Lo stop del dating show di Maria De Filippi era già stato deciso, visto che la scorsa settimana si sono tenute le ultime registrazioni con la scelta di Luca Daffrè, lo scontro – diatriba tra Tina, il cavaliere Elio e Gemma con tanto di siparietto con la ricotta in studio. Gran finale poi con la scelta di Nicole e i saluti di Tina Cipollari. Il programma, infatti, è andato in vacanza dando appuntamento al prossimo anno con una nuova stagione. Intanto per i milioni di affezionati c’è una bella sorpresa, visto che da oggi andrà in onda per diverse settimane “Uomini e Story”, un best of con i momenti più belli, divertenti ed emozionati di questa lunghissima stagione che ha fatto nuovamente registrare un record d’ascolti.

Appuntamento quindi al prossimo anno con nuovi tronisti e con gli immancabili scontri in studio tra gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari con i cavalieri e dame. Anzi, possiamo già dirvi che i due opinionisti, insieme a Tinì Cansino sono confermati nella prossima stagione 2023-2024 in partenza da settembre su Canale 5.

Uomini e Donne va in vacanza: arriva Uomini e Donne Story e la rivelazione di Tina Cipollari

Uomini e Donne ha concluso la stagione 2022-2023 con l’ultima puntata venerdì 12 maggio 2023. Durante la puntata finale, Tina Cipollari prima di salutare i telespettatori ha fatto una domanda a Maria De Filippi: “Maria ho una domanda: volevo chiederti se io, Gianni e Tinì saremo riconfermati per la prossima stagione? Anche in caso di querele durante l’estate?“. L’opinionista si riferiste agli scontri avuti nelle ultime settimane con il cavaliere Elio che l’ha più volte minacciata di querela.

Maria divertita ha rassicurato subito l’opinionista: “Sarete riconfermati anche in caso di querele”, risponde divertita. Sul finale poi i saluti della simpaticissima Tina: “saluto tutti gli ospiti qui presenti sia il parterre maschile tranne uno (Elio) e ovviamente tutto il parterre femminile, voglio salutare i miei colleghi, il pubblico in studio e il pubblico a casa. Passate una buona estate. Infine tanti auguri a Carlo e Nicole”. Appuntamento a settembre con una nuova edizione di Uomini e Donne!