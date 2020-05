Anche oggi, 13 maggio 2020, Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata di Uomini e donne, tutta dedicata alle vicende sentimentali legate ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Ecco il riassunto di giornata e i principali link ai video da Witty tv e Mediaset Play.

Uomini e donne: riassunto puntata del 13 maggio 2020

Nella puntata di Uomini e donne di questo mercoledì 13 maggio, si è tornati a parlare anche della “coppia – non coppia” formata da Giovanni e Veronica. Il rapporto col cavaliere ha acceso gli animi in studio e la lite con Roberta non è certo mancata.

Durante lo scontro, Gianni Sperti ha confermato i suoi dubbi sulla frequentazione tra Veronica e Giovanni mentre Maria De Filippi ha fatto sapere di credere alla posizione del corteggiatore napoletano. C’è chi mente o è tutto nella normalità?

E a proposito del Trono Over, anche un’altra coppia potrebbe nascere nella fortunata trasmissione. Parliamo di Sonia e Alessandro, per ora alle prese con un primo ballo in studio e con i primi botta e risposta all’inizio della conoscenza.

Uomini e donne oggi: Giovanna e Alchimista faccia a faccia

La puntata di oggi di Uomini e donne ha, però, raccontato anche le ultime news sul rapporto tra Giovanna e il misterioso corteggiatore Alchimista. La tronista ha avuto un nuovo faccia a faccia col ragazzo, scoprendone anche occhi e labbra.

Il mistero si è letteralmente infittito, con gli altri protagonisti del programma che sono sembrati parecchio intenzionati a conoscere, prima di tutti, qual è il vero volto del giovane dall’identità segreta. Insomma, scopriremo o no chi si nasconde dietro la maschera?

Appuntamento a domani, allora, con le nuove rivelazioni sui protagonisti del dating show di Canale 5: dalle ultimissime notizie su Giovanna e il corteggiatore Alessandro, passando per gli ulteriori dettagli su Gemma e il cavaliere Romualdo (Cuore di Poeta).