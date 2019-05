Uomini e Donne si avvia a chiudere i battenti dal momento che mancano poche settimane alla pausa estiva del Dating show di Maria De Filippi. Ma non possiamo andare in vacanza senza sapere le scelte dei tronisti.

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia fa una importante rivelazione sulla scelta dei tronisti

C’è molta attesa e curiosità rispetto a quello che sceglieranno i ragazzi e le ragazze del Trono Classico, e una delle autrici del programma ci anticipa che le scelte avverranno IN DIRETTA e quindi si eviteranno gli spoiler che da sempre hanno rovinato al sorpresa dei tanti fans del programma.

Raffaella Mennoia ha confermato tramite dei video su Instagram che le scelte saranno in diretta:

È ufficiale, ve lo dico io. Le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, come ai bei vecchi tempi.

A questo proposito, la Mennoia ci ha deliziato con un video che è l’anticipazione della favolosa Villa in cui si gireranno le Scelte. Eccovi il Video.

Quali saranno le scelte dei tre tronisti del Trono Classico?

Insomma siamo ormai quasi alla fine e i giochi sono fatti, manca veramente poco per conoscere le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta.

Chi sarà riuscito a conquistare il cuore dei tronisti?

In questo genere di programma c’è sempre una punta di sorpresa che non è prevedibile. Infatti alcuni tronisti sono molto bravi a “depistare” e a far credere al pubblico una cosa, per poi fare decisamente altro.

Quindi la novità di Maria De Filippi, non sarebbe proprio una novità ma un ritorno alle origini, così come era in precedenza quando le Scelte erano in diretta. Cosa dovremmo aspettarci dunque dalle scelte di Andrea, Giulia e Angela? Sicuramente la location è da sogno e questo andrà ad arricchire la favola, che da sempre regala la trasmissione.

Aggiungiamo inoltre che si eviteranno gli spoiler per cui il pubblico numerosissimo di Uomini e Donne saprà in tempo reale, chi è la scelta. Naturalmente tutti i fans sono avvertiti e che si preparino dunque con tanto di phatos e fazzoletti per il fiume di lacrime che inevitabilmente accompagnerà le puntate.

Stay Tuned.