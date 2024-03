A Uomini e Donne la scelta di Brando è stata Raffaella. Erano in molti che si aspettavano che il bel tronista scegliesse Beatriz, invece le cose sono andate diversamente. Il percorso di Brando ha portato tutti a pensare che propendesse per la seconda, ma a quanto pare qualcosa in lui è cambiato a metà percorso. Brando ha capito che tra le due ad aver rubato il suo cuore era Raffaella. Ecco come è andata.

Uomini e Donne, la scelta di Brando: finalmente scendono i petalo in studio

Dopo un primo tentativo andato a vuoto, per la prima volta nella storia di Uomini e Donne. Oggi è arrivata l’attesissima scelta di Brando. Il tronista, che nelle scorse settimane, era uscito dallo studio arrabbiato perché le sue corteggiatrici non erano davvero pronte ad un momento così importante, ha avuto modo di viversi uno dei momenti più emozionati del percorso all’interno del programma. Quello della caduta dei petali dall’alto nel momento de Sì finale, ma soprattutto dei baci e degli abbracci.

L’ingresso in studio di Brando e delle due corteggiatrici ha mostrato visibilmente tutta la loro tensione. Tutti e tre hanno messo in gioco i loro sentimenti. Beatriz è quella che si è commossa di più, soprattutto riguardando le ultime esterne e ripensando al lungo percorso affrontato. Sono stati mesi duri. Ricchi di liti e contrasti. Eppure la corteggiatrice ha avuto modo di mettersi in discussione, imparare dai suoi errori e proseguire nel suo percorso cercando di fargli capire quanto lui fosse importante per lei. Nonostante ciò Beatriz non è stata la scelta. Molti telespettatori erano prontissimi a scommettere che sarebbe stata lei la scelta. Invece il cuore di Brando batteva per Raffaella. A consolare Beatriz ci ha pensato Alessandro, protagonista del trono Over.

Poi è giunto il discorso di Brando a Raffaella. Nel suo importante discorso, il tronista ha detto: “Il nostro è stato un percorso strano. All’inizio mi aveva fatto sorridere la tua prima domanda: “ma a te piace mangiare?”. Inizialmente lo ammetto, non ti ho guardata. Conoscendoti dopo caratterialmente mi sono dato una possibilità“.

Brando ha poi aggiunto: “Ti avevo anche eliminata, ma poi riflettendoci ho pensato che non fosse il caso. Mi rendo conto che il nostro è stato un percorso lungo. Mi è servito tanto perché tu sei stata parte integrande di questo mio miglioramento“.

Per concludere, la frase che è entrata subito nel cuore delle telespettatrici: “È stato davvero un percorso intenso però non sei tu la mia scelta razionale, sei la mia scelta fatta con il cuore“.

Il video della scelta