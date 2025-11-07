Uomini e Donne, continua la frequentazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: dove sono stati avvistati – ESCLUSIVA

Da
Giulia Bertollini
-
Martina e Gianmarco a Uomini e Donne 2025

Prosegue la frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Nonostante le perplessità di parte del pubblico, sembra chiaro che tra i due romani ci sia un legame sempre più forte. La coppia continua a vedersi lontano dalle telecamere, alimentando curiosità e speranze tra i fan del programma. Molti spettatori avevano sognato di vederli uscire insieme dal dating show di Maria De Filippi, e ora quel desiderio sembra essersi avverato.  

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sempre più innamorati

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continuano a godersi la loro frequentazione fuori dagli studi di Uomini e Donne. Proprio oggi, noi di SuperGuida TV li abbiamo avvistati nel quartiere Prati a Roma, mentre si concedevano un momento di relax all’esterno di un bar. I due sono sembrati molto complici, tra sorrisi e gesti di affetto discreti. La loro intesa sembra crescere giorno dopo giorno, confermando l’interesse reciproco.

Martina e Gianmarco

Proprio qualche giorno fa, Martina De Ioannon aveva avuto modo di confrontarsi nello studio di Uomini e Donne con il suo ex Ciro Solimeno. In quell’occasione nel descrivere la situazione attuale con Gianmarco, la ragazza aveva parlato dell’inizio di una storia. E pensare che durante il suo percorso a Uomini e Donne, Martina De Ioannon aveva scelto il napoletano Ciro Solimeno, lasciando Gianmarco Steri a fare i conti con un’amara delusione. Tuttavia, le vicende del cuore raramente seguono linee prevedibili, e ciò che sembrava una chiusura definitiva ha aperto la strada a una nuova possibilità.

Già nel corso del programma era visibile una certa intesa tra i due, fatta di sguardi prolungati e battute che lasciavano trasparire un feeling speciale. La loro complicità era palpabile anche tra le dinamiche dello studio. Oggi, fuori dalle telecamere, questa sintonia sembra confermarsi con maggiore naturalezza. I fan osservano con interesse l’evolversi del loro rapporto. Solo il tempo potrà dire se si tratta di un vero legame o di un’avventura passeggera. 

