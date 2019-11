Gemma delusa da Juan Luis Ciano. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, il Cavaliere del Trono Over ha chiarito di voler conoscere altre corteggiatrici. Almeno per il momento, infatti, in studio si sono presentate due signore, e il volto del programma di Canale 5 ha deciso di approfondire soltanto in un caso. La delusione della Galgani, però, non si è fatta certo attendere. Ecco il video Witty tv con quanto accaduto oggi pomeriggio in trasmissione.