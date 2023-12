Pur avendo abbandonato nel 2021 il trono over di Uomini e Donne, Veronica Ursida è rimasta uno dei volti più amati dal pubblico televisivo. Nel corso del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha avuto numerose frequentazioni a partire da quella molto chiacchierata con Armando Incarnato, che all’epoca si divise tra lei, Roberta e Ida Platano. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Veronica ha aperto un’attività, il ristorante Carnica, con il compagno Vito Fiusco. Il locale si è trasformato in pochi mesi nella meta più gettonata di vip del mondo dello spettacolo, del piccolo schermo e dello sport.

Veronica Ursida: intervista all’ex dama di “Uomini e Donne”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Veronica Ursida. L’ex dama di Uomini e Donne di recente è stata protagonista di due episodi di violenza. Lei stessa ne aveva parlato sui social denunciando il clima di indifferenza generale: “Sono molto amareggiata anche per il clima di indifferenza in cui mi sono trovata. Non sono stati per fortuna episodi gravi ma comunque in entrambi i casi, uno a Roma e l’altro a Milano, mi sono sentita sola. Questo è ciò che più mi ha fatto male e che ha reso amara l’aggressione che ho ricevuto. Continuerò sempre a lanciare dei messaggi perché le donne devono ribellarsi alle violenze e dire basta”.

Veronica si è schierata in prima fila per la battaglia sulla violenza contro le donne anche in occasione di un evento del Coni: “Quando sono stata in Campidoglio con il Coni ho dato un premio speciale. Con me c’erano delle cariche importanti come il Presidente del Coni e il Ministro delle Pari Opportunità. E’ stato per me un grande onore”.

Tornando a Uomini e Donne, abbiamo chiesto a Veronica quali siano i suoi rapporti con Ida Platano e Roberta di Padua. L’ex dama ha risposto: “Con Ida Platano non abbiamo avuto grandi scontri all’inizio, anzi andavo spesso in sua difesa. Ultimamente però sono rimasta basita da alcuni suoi comportamenti. Con Roberta invece siamo state acerrime nemiche quando eravamo in trasmissione, non siamo mai andate d’accordo e penso che la situazione non potrà mai cambiare. Abbiamo caratteri e comportamenti completamente differenti”.

Stando alle recenti indiscrezioni, Roberta Di Padua avrebbe lasciato Uomini e Donne dopo aver terminato la frequentazione con Alessandro Vicinanza, sempre più in love con Cristina Tenuta. Veronica ha così commentato questa situazione: “E’ stato solo un flirt televisivo. Secondo me Roberta ha lasciato il parterre sperando che Maria le offrisse il trono”.

Tra Veronica Ursida e l’opinionista Gianni Sperti non è mai corso buon sangue. A tal proposito, l’ex dama ha rivelato il motivo dell’astio: “E’ iniziato tutto quando ho iniziato a frequentare Armando. Da quel momento si è scatenata una vera e propria antipatia nei miei confronti, ingigantita poi nel corso degli anni. A distanza di tempo, nonostante io non ci sia più in trasmissione Gianni continua a fare qualche battuta al veleno, seppur velata. Non ci siamo simpaticissimi”.

In questi mesi, Veronica Ursida ha preso le difese di Aurora Tropea. La dama del trono over è stata asfaltata molte volte proprio da Gianni Sperti: “Aurora viene associata a me perché siamo grandi amiche. Io la difendo quando c’è da difenderla. Sono a favore suo perché in tante occasioni è stata aggredita e bullizzata da parte degli opinionisti e questo è sotto gli occhi di tutti”.

Veronica Ursida è anche un’imprenditrice di successo. Sulla sua attività di ristorazione dice: “Quest’anno è stato per me una grande sorpresa perché mi sono catapultata nel mondo della ristorazione. Ho unito la mia grande passione per gli eventi alla cucina”.

Intanto, però Veronica prepara anche il suo ritorno in televisione: “Ci sono dei progetti che sto valutando. Incrocio le dita ma non posso svelare nulla”.

Intervista video a Veronica Ursida